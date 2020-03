En réponse à l’épidémie de coronavirus : le patriarche Théophile exempte les locataires de la vieille-ville de Jérusalem du paiement du loyer pour l’année 2020

Jérusalem le 28 mars 2020

Suite à la généreuse initiative de sa majesté le Roi Abdallah II de Jordanie, gardien hachémite des Lieux-Saints musulmans et chrétiens en Terre-Sainte, le patriarche de Jérusalem, Théophile III, a aujourd’hui exempté tous les locataires des propriétés de l’Église orthodoxe situées dans l’enceinte de la vieille-ville de Jérusalem de tout loyer pour l’année 2020. Cette mesure est prise pour soutenir la communauté plurielle de Jérusalem et pour soutenir la résistance de ses habitants à un moment où les circonstances exceptionnelles de l’épidémie de coronavirus se font sentir. Le patriarche Théophile a rappelé que le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem veut soutenir matériellement et moralement la communauté locale afin de faire face aux difficultés liées à l’épidémie de Coronavirus, ajoutant que les portes du Patriarcat sont ouvertes à toute personne qui a besoin d’aide face aux circonstances actuelles, et a appelé chacun à se conformer aux instructions des autorités concernant la distanciation sociale, l’isolement des foyers et la prise des mesures nécessaires pour surmonter la crise. Sa Béatitude a prié le Dieu Tout-Puissant de mettre fin à l’épidémie et de faire descendre sa miséricorde sur sa création.

Le père Issa Musleh, porte-parole du Patriarcat orthodoxe de Jérusalem, a déclaré que le patriarche Théophile III travaille à renforcer les capacités des institutions du Patriarcat pour faire face à l’épidémie du Coronavirus. Le père Issa a ajouté qu’en plus de cette dernière mesure, le Patriarcat a mené une campagne de soutien aux habitants du gouvernorat de Bethléem par la distribution de 1200 colis alimentaires, et a fait don de cinquante mille dinars (63 000 euros) au ministère jordanien de la santé. Il s’agit d’une question de responsabilité sociale, qui s’appuie sur l’engagement de l’Église à servir la communauté et à fournir tout ce qui est possible pour soutenir les personnes dans ces circonstances difficiles.

