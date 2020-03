Encyclique du métropolite Emmanuel : Répondre à la crise du Coronavirus

Chers frères et sœurs en Christ,

L’apparition et la propagation du Covid-19 (Coronavirus) dans le monde entier et notamment en France suscitent de la peur, de l’anxiété et une véritable inquiétude. Tous ces éléments doivent être pris au sérieux et nous devons répondre avec sagesse aux craintes de chacun.

En tant que chrétiens orthodoxes, nous savons que Dieu utilise des moyens matériels pour nous communiquer la grâce de sa présence. Les icônes, les reliques, l’eau bénite, les croix de bénédiction et autres objets (comme des fleurs) transmettent au croyant la grâce de Dieu.

Ces mêmes éléments matériels qui peuvent transmettre les bénédictions de Dieu sont également soumis à la nature brisée de notre monde déchu. La science et la raison qui sont des dons de Dieu exigent que nous employions tous les moyens disponibles pour nous protéger et protéger nos familles contre la propagation de Covid-19 et de toute autre maladie. Dans une crise telle que celle-ci, nous devons faire preuve de vigilance en tant que communauté, de peur que nos églises ne deviennent des lieux de transmission de la maladie.

Nous conseillons donc à ceux qui se sentent malades de s’abstenir de participer aux assemblées liturgiques jusqu’à ce qu’ils soient certains de leur diagnostic. Respecter les mesures de base recommandées par les autorités sanitaires est non seulement judicieux, mais aussi une manière de prendre soin des autres. Il s’agit d’un acte d’amour.

Pour les plus fragiles d’entre nous, notamment les personnes âgées, il est également recommandé de ne pas prendre de risques inutiles et de ne pas hésitez pas à s’adresser aux prêtres de leurs paroisses pour qu’ils leur portent la communion.

Le sacrement des sacrements, la Sainte Eucharistie, n’est pas simplement un élément matériel, mais le corps et le sang même de notre Seigneur Jésus-Christ.

J’invite tous nos fidèles à prier le Christ médecin de nos âmes et de nos corps, pour que nous surmontions cette épreuve et de faire de cette période de jeûne et de carême un temps de conversion et de repentir.

+ Le métropolite Emmanuel, de France

