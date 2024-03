Exposition de l’école d’iconographie orthodoxe Saint-André-Roublev du 17 au 24 mars

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

L’école d’iconographie orthodoxe Saint-André-Roublev a été créée en 2016 avec pour vocation de former des iconographes au service de l’Église, capables de répondre au besoin des paroisses et des fidèles. Depuis lors, elle assure un enseignement sur les différents aspects de l’iconographie orthodoxe. Aujourd’hui l’école ouvre ses portes à un large public, proposant la visite d’une exposition d’œuvres et de travaux réalisés par les enseignants et les élèves de l’établissement.