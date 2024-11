Fête de la cathédrale orthodoxe roumaine et célébration des 75 ans de la création de l’éparchie orthodoxe roumaine d’Europe occidentale

La cathédrale orthodoxe roumaine « Saints-Archanges-Michel-Gabriel-et-Raphaël » de Paris a accueilli, les 8 et 9 novembre 2024, les événements dédiés aux 75 ans de la création de l’éparchie orthodoxe roumaine d’Europe occidentale, actuelle métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale. Le fondateur et premier dirigeant de l’éparchie fut le métropolite Visarion Puiu (1879-1964).

À cette occasion, les évêques de l’éparchie orthodoxe roumaine d’Italie, Son Excellence l’évêque Silouane et Son Excellence l’évêque auxiliaire Athanase de Bogdania, ainsi que l’archevêque orthodoxe roumain élu de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ont participé à l’événement.

Le soir du jeudi 7 novembre, une délégation de l’église princière « Saint-Georges » de Bucarest a apporté la main droite de saint Nicolas, qui a été déposée pour la vénération dans la cathédrale orthodoxe roumaine de Paris, où a été célébrée les vêpres en l’honneur des Saints Archanges, protecteurs de ce lieu de culte.

Le vendredi, jour de la fête, la divine liturgie a été célébrée par un groupe d’évêques, sous la présidence de Son Excellence l’évêque Silouane de l’évêché orthodoxe roumain d’Italie, entouré d’un groupe de clercs.

Le soir, ont eu lieu les travaux de l’Assemblée éparchiale de l’archevêché orthodoxe roumain d’Europe occidentale.

Le samedi 9 novembre 2024, lors de la fête de saint Hiérarque Nectaire d’Égine, la divine liturgie a été célébrée par tous les évêques de la métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale, entourés de clercs de la métropole, sous la présidence de Son Éminence l’archevêque Joseph, archevêque et métropolite orthodoxe roumain d’Europe occidentale et méridionale.

À cette occasion a également eu lieu la consécration de la peinture de la chapelle adjacente à la cathédrale, dédiée aux saints Martyrs Brâncoveanu et à saint hiérarque Jean Maximovitch.

À la fin, Son Éminence l’archevêque Joseph a offert aux évêques de la métropole l’ordre « Métropolite Visarion Puiu ».

Toujours le samedi, ont été célébrés les 75 ans de la création de l’éparchie orthodoxe roumaine d’Europe occidentale, actuelle métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale. À cette occasion, une série de conférences a été organisée dans l’après-midi, notamment : Adrian Nicolae Petcu, chercheur – « L’éparchie des Roumains d’Europe de l’Ouest sous la direction du métropolite Visarion Puiu » (conférence et exposition) ; le Pr. Dr. Florin Țuscanu – « La dernière année de vie du métropolite Visarion Puiu. 60 ans depuis sa mort et ses funérailles. » (Présentation de livre : Pr. Dr. Aurel Florin Țuscanu, Correspondance du Métropolite Visarion Puiu avec Don Giovanni Calabria, Éditions Lexon Prim, Chișinău, 2020).

Le soir, un concert a eu lieu, présenté par les chorales de la cathédrale – Junior et Chorale des Saints Archanges – et par des artistes renommés tels que Maria Coman, Valentina Dascălu et Ionel Streba.

Les événements dédiés à la fête et à la célébration des 75 ans de la fondation de la métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale se termineront dimanche 10 novembre 2024, après la célébration de la divine liturgie. Dimanche, jusqu’en fin de journée, les fidèles auront l’occasion de vénérer la main droite de Saint Hiérarque Nicolas.

La métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale fait partie du Patriarcat de Bucarest et s’occupe de la vie spirituelle et pastorale des Roumains en France, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Islande, Italie, Espagne et Portugal. Depuis 1998, la métropole est dirigée par Son Éminence l’archevêque Joseph, archevêque orthodoxe roumain d’Europe occidentale et métropolite orthodoxe roumain d’Europe occidentale et méridionale.

Le 21 octobre 2001, l’archevêché orthodoxe roumain d’Europe occidentale et méridionale a été élevé au rang de métropole, et Son Éminence l’archevêque Joseph a reçu le titre de métropolite. À cette même date, Son Excellence l’évêque Silouane a été ordonné évêque dans l’église Saint-Joseph de Bordeaux.

Les évêques ayant dirigé l’éparchie orthodoxe roumaine d’Europe occidentale, devenue ensuite la métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale, sont : Son Éminence le métropolite Visarion Puiu (de 1945 à 1964, qui est également le fondateur de l’éparchie orthodoxe roumaine d’Europe occidentale, devenue archevêché en 1974), Son Éminence l’archevêque Théophile Ionescu (de 1964 à 1975), Son Éminence l’archevêque Lucien de Făgăraș (de 1975 à 1980 en tant que locum tenens), Son Éminence l’archevêque Adrien Hrițcu (de 1980 à 1982 comme suppléant, puis de 1982 à 1992 en tant que titulaire), et Son Éminence le métropolite Séraphin (Joantă) d’Allemagne, d’Europe centrale et du Nord (de 1992 à 1998).

Qui était le métropolite Visarion Puiu ?

Visarion Puiu est né le 27 février 1879, recevant, lors de son baptême, le prénom de Victor. Il était l’aîné des trois enfants du prêtre Ioan Puiu et de la prêtresse Elena du village de Girov, dans le département de Neamț.

Il a suivi les cours du Séminaire théologique orthodoxe « Saint-Georges » de Roman. Après trois ans passés à Roman, il s’est inscrit au cycle supérieur du Séminaire « Veniamin Costachi » de Iași. Après avoir obtenu son diplôme du séminaire en 1899, il s’inscrit à la Faculté de théologie de Bucarest. En 1905, il retourne à Roman, où il prononce ses vœux monastiques le 22 décembre. Il est tonsuré moine à la cathédrale épiscopale par l’évêque Gherasim Safirin, qui l’ordonne diacre quelques jours plus tard pour la cathédrale.

En janvier 1907, il part pour achever ses études théologiques à la plus haute école de l’époque, l’Académie spirituelle de Kiev, en tant que boursier. À son retour au pays, en juillet 1908, il est envoyé à Galați, où il est ordonné hiéromoine sur proposition de l’évêque Pimen Georgescu. Le 6 décembre 1908, il est ordonné protosyncelle, puis, le 1er janvier de l’année suivante, archimandrite.

Le 17 mars 1921, l’archimandrite Visarion est élu évêque d’Argeș. En 1923, deux nouveaux évêchés sont créés en Bessarabie : celui de Hotin et celui de Cetatea Albă. À cette occasion, Visarion Puiu est transféré en tant qu’évêque de Hotin, avec résidence à Bălți, où il est installé le 13 mai 1923. En 1935, l’évêque Visarion est élu métropolite de Bucovine, avec résidence à Cernăuți. Du 16 novembre 1942 au 14 décembre 1943, le métropolite Visarion Puiu dirige la Mission orthodoxe roumaine en Transnistrie.

Le 23 août 1944, jour où le roi Michel Ier décide de destituer Ion Antonescu, Premier ministre de la Roumanie et « dirigeant de l’État » à cette époque, le métropolite se trouve à Vienne et décide de ne pas retourner au pays.

De 1945 à 1958, il dirige l’éparchie des Roumains de l’étranger, appelée aussi l’éparchie orthodoxe roumaine d’Europe occidentale. En février 1946, lors du soi-disant Tribunal du Peuple de Bucarest, le métropolite Visarion est jugé par contumace et condamné à mort, puis l’Église orthodoxe roumaine, sous la pression du régime totalitaire, le défroque en 1950. Il est réhabilité post-mortem par le Saint-Synode de notre Église en 1990. Il a passé les dix dernières années de sa vie dans le nord de la France, dans le village de Viels Maisons.

Le 10 août 1964, il s’éteint à l’âge de 85 ans. Sur sa tombe est gravé un passage suggestif du Psaume 136, 1 : « Au bord des fleuves de Babylone, là nous étions assis et nous pleurions… ».

