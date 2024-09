Le dimanche 8 septembre 2024, la Métropole de Pisidie ​​a célébré la fête de l’Icône miraculeuse et

myroblyte de la Mère de Dieu de Pisidie ​​dans l’église qui lui est dédiée à Alanya. Les célébrations liturgiques ont été présidées par l’archipasteur local, Son Éminence le métropolite Job de Pisidie, en concélébration avec son évêque auxiliaire, Son Excellence l’évêque Ambroise d’Eudociade, avec la participation du diacre patriarcal Epiphane Kamianovych et du clergé et des fidèles des paroisses d’Alanya, Side et Antalya.

Dans son homélie, le métropolite a fait référence aux miracles accomplis par cette ancienne icône byzantine qui était vénérée dans l’église de la Toute-Sainte à Sozopolis de Pisidie ​​et qui a guéri saint Théodore de Sykéon ainsi que donné des enfants à un couple grâce à l’intervention de Saint Eutychios de Constantinople. Il a également souligné qu’après le 8ème siècle la trace de cette ancienne icône miraculeuse byzantine a été perdue, mais grâce à une copie conservée en Russie, qui appartenait à la mère du tsar Mikhaïl Fedorovitch Romanov, le regretté métropolite Sotirios Trampas de bienheureuse mémoire a pu en commander une copie en 2014 et a ensuite construit cette belle église d’Alanya en son honneur.

Les festivités se sont terminées par un beau concert des enfants de l’école catéchétique paroissiale et de l’école russe d’Alanya, après quoi un repas fraternel a été offert à toutes les personnes présentes.