Fête de saint Justin au monastère de Ćelije (Serbie)

La Liturgie de la fête de saint Justin au monastère de Ćelije a été concélébrée cette année dans la nouvelle église consacrée au saint, par les évêques de Bačka Irénée, l’évêque de Šabac et administrateur du diocèse de Valjevo Laurent, et l’évêque Vicaire de Mohacs Hésychios, ainsi que par des prêtres de nombreux diocèses, en présence d’un grand nombre de fidèles. « En ce jour sont célébrées plusieurs fêtes. Le dimanche, en tant que Résurrection du Christ, ainsi que les saints de Dieu qui, au nom du Seigneur, ont supporté différentes épreuves et souffrances, dont la vie est emplie dans ce monde. Le saint Évangile nous enseigne au sujet du Seigneur Christ qu’Il est le bon pasteur qui donne Sa vie pour Son troupeau. Cela se rapporte aussi aux pasteurs de l’Église, aux saints de Dieu qui renouvellent l’exploit du Seigneur dans leur activité, en se sacrifiant pour leur troupeau. De même qu’ils glorifient le Seigneur, Ils les glorifient à Son tour par la sainteté. Parmi eux, il y a aujourd’hui deux saints glorifiés, S. Justin, le philosophe de l’antiquité chrétienne et le martyr, et notre contemporain, le père spirituel pendant de nombreuses années du saint de monastère de Ćelije, dont il porte le nom saint Justin de Ćelije » a déclaré l’évêque Irénée au cours de sa prédication. Celui-ci a encore mentionné les nombreuses homélies inoubliables écrites dans des pages abondantes qui seront conservées par le peuple serbe, de nombreux peuples orthodoxes et non orthodoxes. L’évêque a également rappelé que le saint fut un véritable confesseur de la foi, prêt, si cela était nécessaire, à donner sa vie pour le Christ Bon Pasteur et Son troupeau. « Je me rappelle », a poursuivi l’évêque Irénée, que le père Justin « nous disait comment les autorités locales le surveillaient, le menaçaient, lui et le monastère, et traquaient ceux qui venaient le voir… Quand l’un des représentants des autorités l’interrogea, il reçut cette réponse d’Abba Justin : ‘Pensez-vous que j’aie peur ? Si vous me tuez, vous me récompensez, car vous m’envoyez dans les bras du Christ. Pour moi, c’est un gain et le salut, vous ne pouvez rien contre moi’. Ainsi a-t-il vaincu, par cette esprit, l’Église vainc aussi, et ce depuis deux mille ans. Lorsque nous disons que l’Église vainc, nous disons que c’est son Chef qui vainc, le Seigneur Christ, le Père céleste, dont elle est la maison. C’est l’Esprit Saint qui vainc, Lui qui est l’âme de l’Église. Ce sont les véritables chrétiens que nous voyons dans les visages des saints. Abba Justin, au cours de toute sa vie terrestre a accompli les œuvres du Christ. Comme confesseur, prédicateur, docteur de la foi, profond connaisseur de la théologie, ascète, homme de prière… Il avait l’humilité infinie qui est celle de tous les saints, et du seul saint, le Seigneur Christ… C’est un véritable miracle que Dieu a donné à un petit peuple tourmenté et décimé par les guerres, des gens tels que le père Justin et l’évêque Nicolas qui sont devenu les saints du monde orthodoxe entier et qui sont connus de théologiens non orthodoxes. À côté de sa grande œuvre, il nous reste sa présence vivante et il est l’intercesseur dans la prière pour nous tous, comme il le faisait sur terre pour tous les hommes et toute la création divine. La région de Valjevo, outre les deux saints récemment canonisés, est bénie par d’autres pasteurs éminents, tels que l’évêque Jean Velimirović de bienheureuse mémoire, l’évêque Laurent et l’évêque Miloutine récemment décédé. La joie de cette présente fête est toutefois quelque peu assombrie par le décès de Mère Antonina, qui a fait beaucoup pour retranscrire les homélies du père Justin. Elle est décédée la veille de la fête dédiée au saint staretz dont elle fut, à l’instar de toutes les sœurs de Ćelije avec, à leur tête, Mère higoumène Glycérie, la fidèle disciple » a conclu l’évêque Irénée, ajoutant que la défunte prierait également pour nous dans la demeure des justes. Rappelons que la vie de saint Justin a fait l’objet d’un ouvrage en français, dont détails ici.

Source