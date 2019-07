Les étudiants et les diplômés de la faculté ont chanté les vêpres, la veille de la fête et, le lendemain les matines et la divine liturgie. À l’issue de celle-ci a eu lieu la procession autour de l’église suivie de l’artoclasia. Ensuite, tous se sont rendus à la salle des fêtes de la faculté, où les étudiants ont présenté un programme festif en l’honneur de saint Athanase l’Athonite. Après des chants exécutés par les étudiants et les diplômés, a été évoquée la vie du saint. Les étudiants ont ensuite exprimé leur gratitude au fondateur de l’Université orthodoxe du Congo, le métropolite de Pentapole Ignace de bienheureuse mémoire. Ils ont également remercié le métropolite de Kinshasa, les professeurs et les donateurs qui contribuent au bon fonctionnement de l’établissement. Ensuite, le vice-recteur Théodore Foumouzanza et le recteur, le métropolite de Kinshasa Nicéphore ont pris la parole. Le métropolite a évoqué l’aide et la protection de saint Athanase l’Athonite, la contribution de la Grande Laure du Mont Athos à la construction de la magnifique église, ainsi que celles du défunt archevêque d’Australie Stylianos et des autres donateurs, connus et inconnus. Ensuite, le métropolite a rappelé le souvenir de ses prédécesseurs, exhortant tous à suivre leur exemple, à lutter pour mettre en pratique dans leur vie ce qu’ils avaient appris à la faculté et à œuvrer pour transmettre l’enseignement orthodoxe dans tout le Congo. À la fin a été chanté l’hymne « ad multos annos » au pape et patriarche d’Alexandrie, et a eu lieu le banquet festif. On peut voir ici plusieurs photographies de la fête et de l’église.

