Le dimanche 1er juillet, le monastère orthodoxe roumain de la Protection de la Mère de Dieu, situé aux Sciernes d’Albeuve, en Suisse romande, a fêté ses saints protecteurs, Saint Jean de Changhai et Saint Étienne le Grand. C’est en effet le jour de la fête de St Jean de Changhaï que le monastère a été fondé, il y a cinq ans. À cette occasion est venu Mgr Athanase de Bogdania, évêque Vicaire du diocèse orthodoxe roumain d’Italie, qui a présidé la sainte Liturgie. Il était assisté des pères Daniel Schmid de Sion, Marius Manea de Neuchatel, du hiéromoine Calinic, aumônier du monastère, et du diacre Nicolae Popescu de Bâle. Des fidèles orthodoxes, roumains et suisses sont venu des différentes régions du pays pour prier ensemble autour du protecteur de la Diaspora, Saint Jean de Changai, et du grand voïevod roumain, le saint prince Étienne le Grand. Puisque le Monastère ne dispose pas encore d’un endroit assez grand pour accueillir tous les pèlerins, les offices ainsi que les agapes ont eu lieu non loin, au „Rosaire”, ancien monastère catholique désaffecté depuis plusieurs années. La veille de la fête, le samedi 30 juin, avaient été célébrés les Vêpres avec la Litie et les Matines. Depuis cinq ans, les moniales mènent dans cette agréable localité de Suisse leur vie monastique et de prière. On peut consulter ici le site du monastère.

