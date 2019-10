La prochaine émission Orthodoxie de France 2, intitulée « Là où parait l’évêque, que là soit la communauté » sera diffusée le dimanche prochain. Elle présentera la Métropole roumaine orthodoxe en Europe occidentale et méridionale. L’émission nous apprendras que si aujourd’hui la Métropole a plus de 700 paroisses et communautés c’est grâce à l’attachement de ses 3 millions fidèles à la tradition vivante de l’orthodoxie mais aussi au travail pastoral de Mgr Joseph (Pop). Vous pouvez regarder l’émission, produite par le père Jivko Panev et réalisée par Véronick Beaulieu, le dimanche 20 octobre à partir de 9h30, et en replay pendant un mois.