À l’occasion de la séance solennelle commune du Sénat et de la Chambre des députés du Parlement roumain, le patriarche Daniel a prononcé l’éloge du roi Michel de Roumanie, le 11 décembre, que nous reproduisons ci-dessous :

« Je rends aujourd’hui hommage à la personnalité lumineuse de Sa Majesté le roi Michel Ier de Roumanie, pour les grande vertus qui l’ont guidé au long de sa vie entière : la foi en Dieu, l’amour pour le peuple roumain, la patience dans la souffrance, la dignité dans le comportement et sa force pour pardonner à ceux qui lui étaient hostiles. Grande personnalité de son siècle, monarque, maréchal de Roumanie, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, héros par son acte du 23 août 1944 [coup d’état contre Antonescu, ndt], le roi Michel de Roumanie a été en ce temps, un fidèle constant de l’Église orthodoxe roumaine, un homme avec une foi forte qu’il n’a jamais craint de la confesser en public, vivant selon le principe directeur de la monarchie roumaine « Nihil sine Deo ». Né le 25 octobre 1921, le jour de la fête du saint grand-martyr Démètre le Myroblite, le jeune prince a été baptisé par le métropolite primat de Roumanie, le futur patriarche Miron Cristea, le dimanche 22 janvier 1922. Dans la première partie de son enfance, décisive pour la formation de la personnalité, le jeune prince Michel a bénéficié de l’éducation spirituelle de sa mère, la reine Hélène, une femme particulièrement croyante et pieuse. Plus tard, le roi témoignera souvent le fait que c’est de sa mère Hélène qu’il avait appris l’habitude de prier souvent, de lire la sainte Écriture, de fréquenter l’église, de se confesser et de communier. Pendant la période de son premier règne, du 20 juillet 1972 au 8 juin 1930, le roi mineur Michel Ier a bénéficié de la protection et des soins paternels du patriarche Miron Cristea, membre de la régence royale, dont faisaient aussi partie le prince Nicolas, oncle du jeune roi, et Georges Buzdugan, président de la Haute cour de cassation. Les témoignages de ce temps et les photographies qui ont été conservées montrent cette relation étroite entre le roi et le patriarche comme celle d’un grand-père et d’un petit-fils. Entre les années 1932-1940, dans la classe organisée spécialement par son père, le roi Carol II, pour l’éducation du jeune prince, devenu grand duc d’Alba Iulia, il eut pour professeur de religion le prêtre et académicien Nicolas Popescu, une grand personnalité de son époque qui, avec le savant Nicolas Iorga et Simon Mehedinți, a beaucoup contribué à la formation intellectuelle et spirituelle du futur roi. Durant toute cette période de formation, le prince Michel venait fréquemment à la cathédrale patriarcale ou dans les différentes églises de Bucarest, participant aux saintes liturgies de Pâques, de l’année nouvelle, de la Théophanie, aux offices de Te-Deum les jours officiels, mais aussi les dimanches habituels, accompagné des membres de la Famille royale ou de personnalités officielles. Après l’abdication du roi Carol II, le 6 septembre 1940, le grand-duc d’Alba Julia Michel a prêté serment devant le patriarche Nicodème Munteanu, au palais royal, après quoi, en la cathédrale patriarcale de Bucarest, il a reçu l’onction de l’huile sainte des mains du patriarche, devenant le roi de Roumanie. Les relations du roi Michel avec l’Église se sont intensifiées encore dans une perspective institutionnelle. Le nouveau roi participera aux grandes fêtes religieuses et même aux consécrations d’églises, comme par exemple le 6 octobre 1946, lorsqu’eut lieu la dédicace de la cathédrale métropolitaine de Timișoara par le patriarche Nicodème, le roi Michel étant au nombre des fondateurs de cette cathédrale nouvelle et imposante. Sur la base des dispositions constitutionnelles, le roi Michel Ier investira, au palais royal, les nouveaux hiérarques de l’Église orthodoxe roumaine : le métropolite Tite Simedrea de Bucovine (1941), l’évêque Benjamin Nistor de Caransebeș (1941), et d’autres encore. L’acte d’abdication forcée, le 30 décembre 1947, et le départ de Roumanie du roi Michel Ier pour un exil long et injuste a été un coup très dur pour le pays et aussi pour l’Église, car durant les années suivantes, le régime communiste commencera une période cruelle de persécutions contre l’Église et contre ceux qui manifestaient leur fidélité ou leur admiration à l’égard de la monarchie. En dépit de la politique consistant à effacer toutes les traces de la contribution de la monarchie au progrès de la Roumanie, l’Église a trouvé des solutions intelligentes pour sauver les inscriptions dans lesquelles apparaissaient le nom du roi ou les tableaux votifs à celui-ci, comme par exemple celui de la cathédrale de Timișoara, du monastère de Sâmbăta de Sus, de l’église paroissiale de Dragoslavele – Argeș, de l’église paroissiale de Salcia, dans le district de Dolj, et d’autres encore. Dans le long exil du roi Michel, sa foi puissante l’a aidé à faire preuve de patience, à être victorieux et digne dans tous les tracas et les injustices endurés, selon son propre témoignage. Bien que loin géographiquement de la Roumanie, le roi Michel a continué à fréquenter l’Église orthodoxe dont il était fils spirituel par le baptême, et dans laquelle, à Athènes, sera célébré son mariage avec la princesse Anne de Bourbon. Ensuite, toujours dans l’Église orthodoxe, il fera baptiser ses cinq filles. Deux ans après l’effondrement du régime communiste, la visite de Sa Majesté le roi Michel en Roumanie, du 25 au 27 avril 1992, a eu une signification profonde. Expulsé de Roumanie en 1947 par le régime communiste mis en place par la force, le roi Michel revient 45 ans après, en 1992, au pays, au monastère de Putna, fondation du prince Étienne le Grand, afin d’y participer à la fête de la Résurrection du Seigneur, confirmant ainsi que, après la croix des souffrances, était arrivée la résurrection ou la libération du peuple roumain de la domination communiste athée. Depuis lors, durant les deux dernières décennies, la présence du roi Michel en Roumanie, à l’occasion des grandes fêtes chrétiennes ou de divers événements importants dans la vie de l’Église, est devenue familière et très appréciée du clergé et du peuple. Le roi est venu à la cathédrale et à la résidence patriarcales de Bucarest en 1997, 2000, 2001 et 2006. Il est venu à la cathédrale et à la résidence métropolitaines de Iaşi, en 1997 et 1999, et aussi à la cathédrale et à la résidence métropolitaine de Timişoara, en 1997, 2002 et 2008, ainsi qu’à la cathédrale et à la résidence métropolitaines de Craiova, en 2005 et 2007, et encore d’autres cathédrales diocésaines, où il a été reçu avec les honneurs ecclésiastiques particuliers. Le roi a visité de nombreuses églises et monastères de Roumanie, où il était reçu avec respect et grande joie. Au monastère de Sihăstria, près de Neamţ il a souhaité avoir un entretien avec le grand spirituel Cléopas Ilie, qui l’estimait et l’admirait beaucoup. Le 15 mars 1998, le roi Michel a assisté, à Paris, au sacre épiscopal du métropolite Joseph Pop de la métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale, montrant ainsi aux Roumains d’Occident son lien avec l’Église du peuple roumain. Ensuite, le métropolite Joseph est devenu son père spirituel et confident. Le 30 septembre 2007, il a participé personnellement à l’événement de notre intronisation en tant que patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, adressant un message aux personnes présentes au palais patriarcal d’aujourd’hui, c’est-à-dire dans l’ancien palais du Parlement roumain, dans lequel Sa Majesté se trouvait en 1946, lorsqu’il était roi de Roumanie. Les dernières années de la vie du roi Michel étaient en quelque sorte similaires à la vie de prière monacale, étant entouré et soigné par des moniales, auxquelles il demandait de réciter leur règle quotidienne de prière à voix forte, en sa présence. Il recevait la visite du métropolite Joseph de Paris et du prêtre orthodoxe roumain Adrian Diaconu de Genève et Lausanne, auxquels il demandait différents offices et prières. Avec discrétion, mais aussi avec intensité, le roi Michel a vécu la foi dans laquelle il avait été baptisé et qu’il a gardée avec beaucoup de soin durant toute sa vie comme le trésor le plus précieux reçu de sa mère, la reine Hélène, et du pieux peuple roumain. Cette foi l’a aidé à être constant dans son amour du peuple roumain, de l’Église et sa famille. Il convient néanmoins de mentionner que, s’il était chrétien orthodoxe en paroles et en actes, le roi Michel était en même temps respectueux envers les autres cultes religieux, étant un homme de paix inter-ethnique et inter-religieuse. Le roi Michel de Roumanie a milité et contribué intensément à l’intégration de la Roumanie dans l’OTAN et l’Union européenne, parce qu’il appréciait beaucoup la liberté et la démocratie, mais après avoir réalisé ces désirs, il s’est adressé au Parlement roumain, le 25 octobre 2011, exhortant à cultiver aussi l’identité et la dignité nationales, valeurs qu’a manifestées par son exemple personnel le roi Michel toute sa vie. Par sa personnalité, sa vie et son œuvre, le roi Michel de Roumanie restera dans la mémoire du peuple roumain un flambeau de la Résurrection à l’heure de la croisée des chemins.

† Daniel, patriarche de l’Église orthodoxe roumaine.

Source (dont photographie) : Basilica, traduit du roumain pour Orthodoxie.com