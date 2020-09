Huitème cycle

Après la première série de conférences, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, données dans le cadre des “Lundis de Port-Royal” et organisés par Orthodoxie.com, Bertrand Vergely, philosophe et orthodoxe, donne une huitième série de conférences intitulée : « Éthique de la vie divine ». Les conférences ont lieu, les lundis à partir de 19h30 (ouverture des portes à 19h00) dans l’auditorium Jean XXIII […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter