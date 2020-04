Instructions de la Métropole orthodoxe de Corée sur la façon de suivre les offices pendant les retransmissions télévisées

« Chers Frères et Sœurs dans le Seigneur,

En raison de la pandémie du coronavirus qui, malheureusement, vous empêche de venir dans nos églises actuellement, nous avons décidé, à l’aide de la nouvelle technologie, de vous transmettre les offices qui sont célébrés quotidiennement, afin que vous puissiez les regarder dans la prière depuis vos domiciles. Par cette encyclique, nous souhaitons attirer l’attention de chacun sur le point suivant : comme nous l’avions mentionné précédemment, la seule raison de la retransmission des saints offices liturgiques n’est autre que la prière. Et la prière, qu’elle soit faite à l’Église ou chez nous ou tout autre endroit, doit être faite avec le respect et le soin nécessaires. En d’autres termes, le temps de notre communication avec Dieu doit être uniquement consacré à Lui sans « se soucier et s’agiter pour beaucoup de choses » (Lc X, 41) au temps de la prière, tout comme le fit Marthe dans le passage en question de l’Évangile. Lorsque nous suivons les saints offices liturgiques et, plus encore, la Divine Liturgie, évitons systématiquement de nous engager dans d’autres actions. Afin de créer une atmosphère propre à la prière, c’est une bonne chose de nous placer devant les saintes icônes dans notre coin familial de prière, d’allumer une veilleuse ou un cierge, de brûler de l’encens et de suivre avec piété les chants et les lectures des offices retransmis par nos paroisses. La même chose est valable pour la prière nocturne que nous avons établie, de 22h à 22h15, dans le cadre de notre campagne de prière au très miséricordieux Seigneur pour protéger l’humanité du grand danger du coronavirus. Aussi, nous vous exhortons à adhérer strictement aux directives publiées par le gouvernement pour la protection de votre santé, qui profitera également à notre société dans son intégralité. Nous espérons et prions pour que nous soyons bientôt en mesure de nous voir en personne, afin de continuer ensemble l’office liturgique dans nos églises. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l’amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen ».

