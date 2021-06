Interview du métropolite Serge, exarque du Patriarche de Moscou, sur la mission orthodoxe russe en Asie du Sud-Est

L’Exarchat patriarcal russe en Asie du Sud-Est a été créé en décembre 2018 et réunit quatre diocèses situés dans 13 pays de la région. Le métropolite Serge de Singapour et d’Asie du Sud-Est, exarque du Patriarcat de Moscou, a évoqué, dans l’interview suivante à l’agence russe interfax, les particularités de son ministère parmi les peuples pour lesquels l’Orthodoxie est quelque chose d’exotique, la célébration de Pâques compte tenu des restrictions sanitaires, et aussi pourquoi la Papouasie – Nouvelle Guinée s’est reconnue pays chrétien.

– Comment la célébration de Pâques s’est-elle passée en Asie du Sud-Est ? La situation épidémiologique dans la région laisse beaucoup à désirer. Les églises étaient-elles ouvertes ?

– Les offices de Pâques dans les pays de l’Exarchat patriarcal d’Asie du Sud-Est ont été célébrés comme dans tous les lieux de culte de l’Église orthodoxe russe, selon les règles liturgiques et en observant les mesures prescrites dans le cadre de la situation épidémiologique dans chaque région concrète. Dans plusieurs pays, un confinement partiel a été introduit. C’est ainsi qu’au Cambodge, il est interdit de se déplacer entre les régions, qu’en Thaïlande le repas commun traditionnel après l’office pascal a été annulé. De nombreuses paroisses ont instauré une inscription préalable aux offices, afin que la quantité de paroissiens dans les églises ne dépasse pas le nombre recommandé. Mais le principal est que les églises étaient ouvertes, et nous avons eu la possibilité de glorifier le Créateur ressuscité ainsi que de célébrer les offices du Grand Carême prévus par les règles liturgiques, ainsi que les offices joyeux des premiers jours de la période pascale.

– Des territoires de plusieurs États entrent dans la composition de l’Exarchat. Quel est le nombre total des chrétiens orthodoxes dans l’Exarchat ?

– Près d’un milliard de personnes vivent en Asie du Sud-Est, mais il faut comprendre que la majorité absolue d’entre elles sont les adeptes des religions traditionnelles pour chacun de ces pays. Nous avons une attitude respectueuse envers les traditions séculaires culturelles, historiques et religieuses des pays du ressort pastoral de l’Exarchat patriarcal. Notre ministère a été organisé ici, en premier lieu, pour les fidèles orthodoxes des pays du territoire canonique de l’Église orthodoxe russe qui, en raison de leurs activités, se sont retrouvés loin de leur domicile, étaient privés de la possibilité de fréquenter l’église et d’avoir accès aux sacrements. L’Exarchat en lui-même n’est pas, loin s’en faut, une nouvelle institution de l’Église orthodoxe russe en Asie. L’apparition et la propagation de l’Orthodoxie dans la région de l’Asie-Pacifique, sont liées en grande partie au développement de la Sibérie et de l’Extrême-Orient au XVIIème siècle, ainsi qu’à l’établissement de relations commerciales et diplomatiques entre la Russie et la Chine, la Corée et le Japon. En 1713, le Saint-Synode institua la mission ecclésiastique russe en Chine. La mission au Japon a émergé en 1870 et, un siècle après, l’Église orthodoxe japonaise créée grâce aux labeurs des missionnaires russe, a reçu l’autonomie, à savoir un statut indépendant dans le cadre du Patriarcat de Moscou. La mission orthodoxe en Corée est apparue officiellement en 1897, mais la Russie avait commencé la conversion des Coréens dans les années 1850 déjà. Dans les années trente du siècle passé a été fondée aux Philippines, à Manille, une paroisse dédiée à l’icône de la Mère de Dieu d’Iviron. À la même époque a été créée la première paroisse orthodoxe sur l’île de Java en Indonésie. La présence orthodoxe russe en Asie s’était réunie au sein de l’Exarchat d’Asie de l’Est, créé par un oukaze du patriarche Alexis Ier en 1946. En raison de circonstances historiques et politiques, l’activité de l’Exarchat cessa en 1954. Pour cette raison, la création de l’Exarchat patriarcal d’Asie du Sud-Est, qui dispose de 70 paroisses orthodoxes, situées dans 13 pays de l’Asie du Sud-Est constitue la continuation des labeurs de nos prédécesseurs et la renaissance de l’activité des structures ecclésiales existant jadis, elle est le rétablissement de la justice historique.

– L’une des nouvelles orientations missionnaires est le travail en Papouasie – Nouvelle Guinée. Comment les Papous célèbrent-ils Pâques, quel travail missionnaire est accompli actuellement sur l’île ?

– Il n’y a pas si longtemps, le Conseil exécutif du pays a pris la décision de proclamer officiellement que le pays était chrétien. Dans le préambule de la constitution, il est dit que la Papouasie-Nouvelle Guinée est fondée sur « l’héritage culturel et le christianisme ». Le travail missionnaire en Papouasie-Nouvelle Guinée renaît. La mission orthodoxe russe revient là où sont venus nos compatriotes, tels que Nikolaï Mikloukho-Maklaï, célèbre ethnologue et explorateur russe. Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a pris, le 25 août 2020, la décision d’inclure la Papouasie – Nouvelle Guinée et le Timor oriental dans le diocèse de Singapour. Des paroisses orthodoxes ont été ouvertes et, en automne de la même année a été baptisé le premier chrétien orthodoxe. J’ai l’intention de visiter ces communautés dès que seront assouplies les mesures de quarantaine.

– Comment les habitants de la région ont-ils observé le Grand Carême ? Probablement, il leur est plus facile de jeûner, car, traditionnellement, ils ne mangent pas de viande et, dans leur alimentation, il y a beaucoup de fruits et de légumes. En quoi le menu de Carême dans ces régions diffère-t-il des autres jours de l’année ?

– Les habitants locaux observent le Grand Carême, comme tous les fidèles de l’Église orthodoxe russe. Bien sûr, la diversité de l’alimentation et l’abondance de la nourriture végétale permettent aux fidèles, dans les pays de l’Exarchat, de supporter plus facilement les restrictions alimentaires du carême, mais il convient de ne pas oublier que le Grand Carême est avant tout un effort spirituel, un moment où les fidèles attribuent une attention particulière au combat contre leurs passions et les péchés, et acquièrent des vertus.

– Qu’est-ce qui vous a surpris avant tout, lorsque vous êtes venu, pour la première fois, dans la région de l’Asie du Sud-Est ?

– Ce sont les gens et leur intérêt sincère pour le Christ, pour la foi chrétienne pure. La première impression de la visite des communautés orthodoxes locales est indescriptible. La majorité des églises sont des chapelles en bambou ou des locaux loués dans des maisons privées. J’ai vu des gens qui n’avaient jamais fréquenté une église orthodoxe traditionnelle, n’ont jamais entendu le chant d’un chœur orthodoxe, mais qui étaient heureux de recevoir chez eux le clergé orthodoxe, dans une petite paroisse. C’était des rencontres particulières, un moment véritablement digne des premiers chrétiens. Les communautés locales orthodoxes ont réclamé à plusieurs reprises l’envoi de prêtres orthodoxes dans la région pour leur desserte pastorale. Nous sommes à un tel point habitués à nombre de choses liées, par exemple, à l’office divin, que plus rien ne nous étonne, tandis qu’ici, les gens qui ont trouvé le Christ, changent parfois radicalement leur vie, ils ont un intérêt sincère, véritable, pour tout ce qui est orthodoxe, notamment même l’esthétique de l’office.

– Quels sont les plans de l’Exarchat ? Quelles sont les orientations de la mission que vous considérez prioritaires ?

– Parmi les projets de l’Exarchat, nous attribuons une importance particulière au service social. Cette activité est bien développée aux Philippines, mais il existe une demande sociale dans pratiquement tous les pays de la région. Un département pour la bienfaisance et le service social a été créé dans le diocèse des Philippines et du Viet Nam, grâce auquel, chaque semaine, des enfants de familles à faibles revenus sont nourris et reçoivent des vitamines. Le prêtre orthodoxe David Grabbs dirige le département. L’an passé, plus de 3000 familles ont reçu des produits alimentaires, des articles d’hygiène et des fournitures scolaires, tandis que plus de 20’000 portions alimentaires ont été distribuées dans le cadre du programme d’alimentation des enfants. Les Philippines sont exposées aux catastrophes naturelles, aux séismes et aux inondations. Les gens non seulement perdent leur emploi, mais aussi leur toit. Aussi, nos paroisses s’efforcent d’aider non seulement les chrétiens orthodoxes, mais aussi tous ceux qui leur demandent de l’aide. Nous continuons le ministère salvifique de notre Église-Mère et sommes reconnaissants à Dieu pour avoir la possibilité d’accomplir le testament évangélique que notre Seigneur Jésus-Christ a laissé à Ses disciples la veille de Son Ascension : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matth. XXVIII, 19-20). Peu de temps après l’institution d’une paroisse dédiée à Ste Matrone de Moscou à Davao (Philippines) la nécessité s’est fait ressentir d’organiser un centre de formation et d’éducation pour les prêtres orthodoxes locaux. Dans ce centre, les jeunes reçoivent un enseignement sur les fondements de la foi orthodoxe et la musique liturgique. Dans le diocèse de Thaïlande, sur l’île de Phuket, ont lieu des cours pastoraux. Le résultat des labeurs des prêtres et enseignants a été l’entrée de jeunes orthodoxes d’Indonésie, des Philippines, de Thaïlande et de Corée dans les séminaires de l’Eglise orthodoxe russe. Nous espérons qu’à l’avenir, étant devenus de dignes pasteurs, ils continueront notre œuvre commune et dispenseront la doctrine authentique sur le Christ, prêcheront la foi apostolique intacte parmi les peuples remarquables et paisibles de tous les pays d’Asie du Sud-Est. Dans les pays de l’Exarchat, c’est un fait objectif qu’il manque des pasteurs, et les paroles du Sauveur « La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers » (Matth. IX, 36-38), sont actuelles pour nous plus que jamais. Par notre ministère, nous disons aux gens avant tout que la foi orthodoxe est la prédication du bien, de la paix et de l’amour, de l’aide mutuelle. Le Christ s’est adressé ainsi à Ses disciples : « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » (Jn XIII, 34-35). C’est dans l’accomplissement de ce commandement que se trouve l’orientation prioritaire de notre ministère.

