Jésus et Jean-Baptiste: le retour de Jésus après la tentation

Selon les synoptiques, immédiatement après le baptême, l’Esprit conduit Jésus au désert. Marc utilise le terme aussitôt (Mc 1:12), Matthieu emploie un terme moins précis, traduit par alors (Mt 4:1), tandis que Luc mentionne que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et Il fut conduit par l’Esprit dans le désert (Lc 4:1).

Dans les Évangiles synoptiques, le récit des trois tentations est immédiatement suivi du début de sa prédication. Dans l’Évangile de Luc, il est écrit: Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et Sa renommée se répandit dans tout le pays alentour (Lc 4:14). Le lecteur pourrait penser que le retour en Galilée a eu lieu immédiatement après la tentation du diable. Matthieu et Marc, cependant, indiquent que Jésus retourne en Galilée seulement après avoir appris que Jean a été arrêté (Mt 4:12 ; Mc 1:14).

Qu’est-il arrivé à Jésus après sa victoire sur le diable dans le désert? Que s’est-il passé entre la fin de la tentation au désert et le retour de Jésus en Galilée?

La perspective de l’Évangile de Jean

Nous trouvons la réponse dans l’Évangile de Jean. Son auteur ne parle pas du tout de la tentation au désert, mais il ne mentionne pas non plus le baptême. À la place, il raconte d’abord comment Jean a répondu aux Juifs qui lui avaient été envoyés: au milieu de vous il y a Quelqu’un que vous ne connaissez pas (Jn 1:26); on peut en conclure que l’entretien se passe en présence de Jésus qui se tient discrètement dans la foule.

Puis l’évangéliste relate la rencontre de Jésus et de Jean au bord du Jourdain le lendemain (Jn 1:29), puis une autre rencontre qui a lieu le lendemain (Jn 1:35). Au terme de cette rencontre, deux disciples de Jean suivent Jésus.

Dès lors, le lendemain, Jésus décide d’aller en Galilée (Jn 1:43) et trouve Philippe, et Philippe trouve Nathanaël. Enfin, trois jours après, Jésus, accompagné de sa Mère et de ses disciples, arrive à Cana en Galilée (Jn 2:1).

Chez Jean, nous avons un récit décrivant les événements qui se sont déroulés sur quatre jours consécutifs. On peut concilier ces descriptions avec les récits des synoptiques à condition de supposer que les événements au bord du Jourdain décrits dans l'Évangile de Jean ont eu lieu après le retour de Jésus du désert.

Jésus rend visite à Jean-Baptiste avant de commencer sa mission

Par conséquent, Jésus ne s’est pas immédiatement rendu en Galilée après avoir quitté le désert: il est d’abord revenu voir Jean. On comprend alors pourquoi dans l’Évangile de Jean, Jean-Baptiste parle du baptême de Jésus au passé:

Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C’est Celui dont j’ai dit: après moi il vient un homme qui m’a précédé, car Il était avant moi. Je ne Le connaissais pas, mais c’est afin qu’Il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d’eau… J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur Lui. Je ne Le connaissais pas, mais Celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, Celui-là m’a dit: Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est Celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’Il est le Fils de Dieu. Jn 1:29-34

L’énoncé «Celui dont j’ai dit» fait référence à un moment situé dans le passé. Les paroles «Je ne Le connaissais pas», prononcées à deux reprises par Jean, montrent qu’avant la première apparition de Jésus sur le bord du Jourdain, ils ne se connaissaient pas, bien que, d’après Luc, leurs mères fussent parentes (Lc 1:36). La tournure «J’ai vu l’Esprit» évoque également le souvenir d’un événement situé dans le passé.

Les mots de Jean-Baptiste n’ont pas pu être prononcés au moment du baptême de Jésus: ils sont adressés à une nouvelle foule de personnes qui n’ont pas assisté à cet événement.

Dans l’Évangile de Jean, le Baptiste ne décrit pas l’événement du baptême en tant que tel, mais en recoupant ce récit avec l’épisode rapporté par les synoptiques, on en vient à la conclusion que Jean-Baptiste a vu l’Esprit Saint descendre sur Jésus juste après son baptême, quand Il fut sorti des eaux du Jourdain.

Pourquoi l’auteur du quatrième Évangile ne décrit-il pas la scène du baptême? Premièrement, elle figurait déjà dans les Évangiles synoptiques qu’il connaissait vraisemblablement (ou du moins, l’un d’entre eux). Deuxièmement, il n’a sans doute pas été un témoin oculaire du baptême de Jésus. En revanche, il a assisté à d’autres rencontres de Jésus avec Jean-Baptiste, ne serait-ce qu’à la dernière de celles qu’il présente.

Pourquoi Jésus est-Il revenu vers Jean?

Pour quelle raison, après la tentation par le diable, Jésus est-Il revenu vers Jean, à deux reprises de surcroît?

Certains spécialistes estiment que Jésus était initialement disciple de Jean. Selon le chercheur catholique contemporain Armand Puig i Tàrrech:

«Une fois que Jésus fut baptisé par Jean, s’établit entre eux une relation dans laquelle Jean Le guidait. Jésus devint un disciple et un collaborateur dans sa mission baptismale qui incluait des entretiens avec ceux qui étaient venus se faire baptiser.»

Toutefois, le texte des Évangiles ne fournit aucun élément qui puisse confirmer une telle hypothèse. Nous constatons seulement que Jésus est venu au moins deux fois auprès de Jean après le baptême, mais nous ne savons pas pour quelle raison.

Il n’est pas exclu qu’Il ait voulu choisir ses premiers disciples parmi les disciples de Jean: le récit sur les deux disciples de Jean ayant choisi de suivre Jésus (Jn 1:37-39) pourrait être une confirmation.

