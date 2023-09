Journée de rentrée académique de l’Institut Saint-Serge – samedi 16 septembre 2023

Le samedi 16 septembre, dans la suite de l’Université de rentrée, l’Institut Saint-Serge organise une Journée de rentrée académique.

Le programme complet de la journée :

09h00 : Divine Liturgie sous la présidence du chancelier de l’Institut, Mgr Jean

11h30 : Accueil des étudiants et remise de diplômes et certificats

12h30 : Repas tiré du sac (chacun apporte son pique-nique)

15h00 : Séance solennelle :

Bilan de l’année universitaire 2022-2023 par le professeur Michel Stavrou, doyen de l’Institut

Discours académique prononcé par le prof. Dr Stefan Munteanu: « Bible, archéologie et théologie. Comment l’archéologie éclaire-t-elle les récits bibliques ? »

Vin d’honneur



Entrée libre

93 rue de Crimée, 75019 Paris

[email protected]