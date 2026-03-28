Journées du monastère de la Transfiguration : « Le péché », les 23 et 24 mai 2026

Comme chaque année, le monastère de la Transfiguration à Terrasson-Lavilledieu (Dordogne) organise deux journées de rencontres spirituelles. Elles auront lieu le samedi 23 et le dimanche 24 mai 2026 et seront consacrées au thème du péché.

Dans le cadre de ces « Journées du monastère », l’archimandrite Élie animera des entretiens spirituels abordant notamment le sentiment de temps perdu, la question du jugement sur notre vie morale, et le lien entre vie morale et salut.

Programme :

Samedi 23 mai 2026 14 h – Accueil des participants 14 h 30 – Conférence suivie d’un échange 16 h 30 – Collation 18 h – Office des vêpres

Dimanche 24 mai 2026 7 h – Office de l’orthros 9 h – Divine liturgie 12 h 30 – Déjeuner 14 h 30 – Conférence suivie d’un échange Collation et fin des journées

Renseignements et inscription : monastere-transfiguration.fr