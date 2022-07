Jubilé d’Or du monastère orthodoxe du Prophète-Elie à Sint-Hubert aux Pays-Bas

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter

Le cinquantième anniversaire du monastère orthodoxe à Sint Hubert (Nord Brabant – Pays-Bas) a été célébré le samedi 23 juillet 2022 par une Liturgie pontificale. C’est Son Eminence le métropolite Athénagoraa de Belgique et exarque des Pays-Bas et du Luxembourg (Patriarcat oecuménique) qui a présidé la célébration de la Divine Liturgie, entouré de six prêtres et d’un diacre. Quatre autres prêtres, l’abbesse et la sœur du monastère orthodoxe d’Asten et