La célébration liturgique solennelle marquant l'inscription parmi les saints (canonisation) de l'Ancien Iakovos (Tsalikis) d'Eubée sera célébrée les 2 et 3 juin au monastère de saint David sur l'île d'Eubée, où il a pratiqué l’ascèse et a exercé pendant de longues années les fonctions d'higoumène.

Il avait été antérieurement prévu que la célébration aurait lieu sous la présidence de l'archevêque Jérôme d'Athènes et de toute la Grèce et de plusieurs autres membres du Saint-Synode, et il a récemment été annoncé que le patriarche œcuménique Bartholomée de Constantinople présidera la cérémonie avec l'archevêque Jérôme.

Le bienheureux Ancien Jacques a été classé parmi les saints par le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique lors de sa session du 27 novembre 2017. La décision de le canoniser a été prise plus tôt par le Saint-Synode de l'Église de Grèce, qui a transmis la demande et les documents nécessaires au Patriarcat de Constantinople. Le jour de sa fête a été fixé au 22 novembre selon le nouveau calendrier.

Il est prévu que les deux primats se rencontrent dans la soirée du 2 juin et célèbrent ensemble la Vigile nocturne dans l'église principale du monastère de saint David, au cours de laquelle l'acte synodal du Patriarcat de Constantinople relatif à la canonisation de l'Ancien Jacques sera proclamé.

Le lendemain, le jour du dimanche de tous les saints, les hiérarques présideront la divine liturgie de la fête dans l'église du monastère.

Saint Porphyre a déclaré au sujet du défunt Ancien Jacques : " Retenez bien mes paroles. C'est l'un des plus clairvoyant de notre temps, mais il le cache pour échapper aux louanges."

Il a vécu pour la divine liturgie, qu'il célébrait tous les jours, avec crainte et tremblement, avec dévouement et, littéralement, avec une grande élévation. Les jeunes enfants et ceux qui ont un cœur pur l'ont vu marcher au-dessus du sol, ou se faire servir par des saints anges. Comme il l'a raconté lui-même à quelques personnes, il a servi avec les chérubins, les séraphins et les saints. Pendant la préparation, il a contemplé des anges du Seigneur prenant les parcelles de ceux dont on fait mémoire et les plaçant devant le trône du Christ, comme des prières. Quand, à cause de problèmes de santé, il se sentait trop faible, il priait avant le début de la Divine Liturgie et disait : "Seigneur, en tant qu'homme, je ne peux pas, mais aide-moi à célébrer". Après cela, il a célébré "comme s'il avait des ailes".

C'était un merveilleux guide spirituel et, par ses conseils, des milliers de personnes sont retournées sur le chemin du Christ. Il aimait ses enfants spirituel plus que lui-même. C'est pendant la confession que l'on a pu véritablement apprécier sa sainteté. Il n'a jamais offensé ou attristé personne. On l'appelait à juste titre "l'Ancien Jacques, le doux".

Il a toujours gardé le souvenir de la mort et du jugement à venir. En effet, il avait prévu sa mort. Il demanda à un hiérodiacre athonite qu'il avait confessé le matin du 21 novembre, dernier jour de sa vie terrestre, de rester au monastère jusqu'à l'après-midi, afin de l'habiller. Pendant que le diacre se confessait, il se leva et dit : "Lève-toi, mon fils. La Mère de Dieu, saint David, saint Jean le Russe et saint Jacques viennent d'entrer dans la cellule." "Pourquoi sont-ils là, Ancien ?" "Pour m'emmener, mon fils." À ce moment-là, ses genoux ont cédé et il s'est effondré. Comme il l'avait prédit, il est parti "comme un petit oiseau". Dans un souffle semblable à celui d'un oiseau, il a quitté ce monde le jour de l'Entrée de la Mère de Dieu au Temple. Il a fait sa propre entrée dans le royaume de Dieu. Il était 16h17 l'après-midi du 21 novembre 1991.

Son corps est resté souple et chaud, et le cri qui s'est échappé des lèvres de milliers de fidèles a été : "Saint ! C’est un saint !", témoignant du sentiment de tous à l'égard du regretté Jacques, l'Ancien Jacques. Maintenant, après sa bienheureuse dormition, il intercède pour chacun et pour tous devant le trône de Dieu, avec une confiance et une assurance exceptionnelles. Des centaines de fidèles peuvent confirmer qu'il a été un bienfaiteur pour eux.

Le vie de saint Jaques a été présentée par les sœurs française du monastère d'Ormylia (Grèce) dans un ouvrage intitulé "Parmi les splendeurs des saints", publié par le monastère en 2014.

