Les célébrations pascales au Centre du Patriarcat œcuménique à Chambésy (Genève) se sont déroulées sous la présidence du métropolite Jérémie de Suisse, directeur du Centre, et en présence d'un grand nombre de fidèles d'origines et langues diverses. Comme il est de tradition, la cérémonie de la Résurrection a eu lieu avec la participation de tous les prêtres qui célèbrent dans les paroisses abritées au Centre (grecque, francophone et roumaine) et le tropaire de la fête a été chanté en grec, français, arabe, slavon et roumain. L'office pascal a été retransmis en direct par la deuxième chaîne (Espace 2) de la Radio télévision suisse (RTS). On peut les réécouter ici.

Reportages avec des photographies (dont photographie ci-dessus) : Vendredi saint - Samedi saint - Dimanche de Pâques.