La fête des Trois Hiérarques ne sera plus jour de congé pour les écoliers grecs

Les trois saints hiérarques, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome, sont les saints patrons des écoles et de l’éducation nationale pour les fidèles orthodoxes, et leur fête, le 30 janvier, était célébrée traditionnellement par un jour de congé pour les écoles de Grèce. Or, le ministère grec de l’éducation nationale a annoncé que dès cette année, les cours auront lieu normalement en ce jour de fête. Les hiérarques orthodoxes ont des points de vue différents sur la décision du ministère. Le métropolite de Kissamos et Selinos Amphiloque (Église de Crète du Patriarcat de Constantinople) a critiqué la décision du gouvernement hellénique. « Quel genre de Grèce, quel genre de patrie, voulons-nous ? Il est difficile de répondre. Des choses qui vont de soi sont toujours plus renversées et mises en doute », écrit le métropolite. Selon lui, le gouvernement grec est en train de créer un pays où la marche LGBT, l’idéologie du genre, la possibilité de changer de sexe pour les adolescents, le droit au blasphème, la possibilité d’enlever les symboles religieux des institutions publiques et d’incinérer les morts comme des ordures sont légalisés. « C’est-à-dire un pays où tout est détruit, vendu et nivelé au nom d’une prétendue ‘modernisation’ et du ‘progrès’ », a déclaré le métropolite Amphiloque. « Si c’est cela ‘la modernisation de la société’, conclut-il, « alors le but de cette ‘modernisation’ est de cesser d’être grec ». En revanche, l’archevêque d’Athènes Jérôme a approuvé la décision du gouvernement. « Ils ont fait ce qu’il était nécessaire de faire », a-t-il déclaré, ajoutant que « ce jour de congé est pour les fainéants ». Au lieu d’un jour de congé scolaire, les enfants iront à l’église, à des cours et des événements spéciaux en l’honneur des Trois saints hiérarques, a-t-il souligné.











Source