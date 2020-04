La Laure de Potchaïev (Ukraine) a été mise en quarantaine

La Laure de Potchaïev, en Ukraine occidentale, a annoncé sur son site officiel sa mise en quarantaine à partir du 21 avril à 10h. La situation a été commentée par le doyen-adjoint de la Laure, le hiéromoine Nicodème (Chamaïlo) : « Du fait que la ville de Potchaïev – où 13 personnes ont été infectées par le coronavirus durant les dernières vingt-quatre heures – a été fermée pour quarantaine, la décision a été prise de fermer notre monastère pour quarantaine également. Nous avons demandé à tous les paroissiens d’avoir une attitude de compréhension, et au monastère ne résident maintenant que ses seuls habitants. Nous célébrons, nettoyons les églises, etc », a déclaré le hiéromoine. La veille, le 20 avril 2020, la commission pour les questions de sécurité et des situations d’urgence dans le district de Kremenetsk de la région de Ternopol a pris la décision de fermer la ville de Potchaïev pour l’entrée et la sortie, à partir du 21 avril à 10h en raison de la propagation de l’infection dans la région. La décision de fermer la Laure, en partie, est expliquée par l’escalade médiatique de la situation concernant le monastère. « À plus d’une reprise, on nous a attribué différentеs situations qui se sont révélées être de complètes supercheries. On cherchera, très probablement, à relier à nous-mêmes la situation à Potchaïev. Il est néanmoins nécessaire de souligner que, parmi les moines et les novices de la Laure, il n’y a pas un seul cas d’infection par le coronavirus » a conclu le hiéromoine Nicodème.

