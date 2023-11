La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Plus de 140 moines (sous la juridiction du métropolite Onuphre) vivent actuellement à la Laure des Grottes de Kiev et, parmi eux, ceux qui reçoivent l’ordination sacerdotale sont de plus en plus nombreux. C’est la réponse du service de presse de la Laure aux médias ukrainiens qui donnent un nombre de 60 moines seulement. « Il y a actuellement plus de 140 frères au monastère, sans compter les novices. Effectivement, dernièrement,