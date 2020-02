La lettre du patriarche de Jérusalem au sujet de la réunion d’Amman

« Béatitude,

Cher Frère en Christ,

Nous vous saluons au Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Ainsi nous l’avons tous reconnu, le dialogue et la réconciliation entre frères est la seule voie possible pour progresser. Sous cet angle, nous vous transmettons des détails de la prochaine rencontre fraternelle à Amman. Notre rencontre ne constituera pas une synaxe officielle, mais bien plutôt une rencontre fraternelle destinée à initier le dialogue sur les défis que la communauté orthodoxe affronte en cette période critique ; nous ne cessons de mettre à profit toute voie de contact avec le patriarcat œcuménique, afin que soit atteint le consensus entre nos frères Primats, accueillant Sa Toute Sainteté dont l’ancienneté est reconnue.

Béatitude,

Un résultat favorable, dans cette tentative, serait qu’elle fut considérée simplement comme une réunion de frères, afin d’examiner la méthode à suivre pour atteindre l’objectif commun de dialogue et de réconciliation dans le but de préserver l’unité de notre communauté orthodoxe ; et bien que cette rencontre conduira à davantage de discussions dans l’avenir, la présente rencontre, à elle seule, pourrait être considérée comme une base préparatoire de coopération. En effet, « si nous marchons dans la lumière comme Dieu Lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, Son Fils, nous purifie de tout péché » (Jean 1, 1 :7). En outre, étant donné la nature fraternelle de la rencontre, il nous semble que le fait d’y prendre part n’exigera pas la participation dans une Sainte Eucharistie commune, mais marquera simplement notre disposition à coopérer et à marcher ensemble dans la prière.

Les Primats et leurs représentants à Amman en Jordanie seront les hôtes du patriarcat de Jérusalem, dès leur arrivée le 25 février et jusqu’à leur départ le 27 février ; nous estimons dès lors que la rencontre aura lieu le 26. Le patriarcat offrira l’hospitalité aux vénérables Primats et leurs représentants à l’hôtel Fairmont à Amman, durant toute la durée de leur séjour. Au cours de la rencontre, les Primats seront reçus en audience par Sa Majesté le Roi Abdullah II à la Cour Royale Hashémite. Les solutions à nos grands problèmes seront trouvées dans le dialogue et dans la profonde fraternité que nous partageons ; prions l’Esprit Saint afin qu’Il nous mène sur la voie de notre unité en Christ. Avec amour fraternel en Christ ».

