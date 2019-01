Selon les informations publiées par le site ukrainien RISU, « le primat de l’Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine et le patriarche de l’Église gréco-catholique (uniate) d’Ukraine ont eu déjà une rencontre commune et ont convenu d’élaborer une feuille de route afin approfondir les relations des deux Églises dans différents domaines. C’est ce qu’a déclaré le métropolite Épiphane dans une interview à la chaîne télévisée ukrainienne « Priamoï ». « Nous avons tracé la voie définie de notre future coopération et nous chercherons à l’avenir les points de contact qui nous uniront. Il s’agit du domaine de l’éducation, et d’autres domaines de notre vie. Des commissions ad hoc seront créées par notre Église orthodoxe et par l’Église gréco-catholique, et nous élaborons la feuille de route de notre coopération » a déclaré Épiphane. Il a souligné que l’Église gréco-catholique d’Ukraine et l’Église orthodoxe d’Ukraine – Patriarcat de Kiev ont toujours eu un but commun, à savoir travailler pour le développement de l’État ukrainien et c’est une aspiration immuable. Comme cela a été communiqué, le chef de l’Église gréco-catholique d’Ukraine Sviatoslav (Chevtchouk) s’est adressé au Primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine Épiphane. Il a écrit qu’au nom de son Église, il tendait à la main à Épiphane et à tous les frères orthodoxes, leur proposant de commencer ensemble la voie vers l’unité ».

