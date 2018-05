La première divine liturgie a été célébrée samedi dernier dans les murs de la nouvelle cathédrale Sainte-Sophie de Varsovie. Cet événement a eu lieu moins de trois ans après la bénédiction et la pose de la première pierre par le patriarche œcuménique Bartholomée et le métropolite Sava de Varsovie, le 5 décembre 2015. Cette église est le premier édifice orthodoxe construit à Varsovie depuis un siècle. La liturgie était célébrée par le métropolite Sava, assisté de l’archevêque Job (Getcha) de Telmessos (Patriarcat œcuménique), l’évêque Diodor de Youjnoïé (Église orthodoxe d’Ukraine), des évêques de l’Église orthodoxe de Pologne et d’un grand nombre de membres du clergé. L’église était comble, avec des fidèles et des pèlerins venus de toute la Pologne et de l’étranger. La liturgie était chantée par quatre chœurs polonais. Visiblement ému par cet événement, le métropolite Sava a déclaré à l’assistance : « Aujourd’hui, nous tenant dans les murs de l’édifice de la sainte église Sainte-Sophie – la Sagesse de Dieu – à Varsovie, nous réalisons cette vérité que la providence divine gouverne le monde, l’Église et chacun d’entre nous… Nos joies et nos peines seront apportées à l’église, trouvant en elle la consolation, le rafraîchissement et un havre de paix ». Le métropolite a ensuite remercié tous ceux qui avaient contribué à la construction de l’église, que ce soit financièrement ou par leur travail. Les messages du patriarche œcuménique Bartholomée et du patriarche Cyrille de Moscou ont été lus, lesquels adressaient leurs félicitations pour la première divine liturgie célébrée en la cathédrale, ainsi que pour le 80ème anniversaire du métropolite Sava et le 20ème anniversaire de sa nomination sur le trône primatial de l’Église orthodoxe de Pologne. Après la divine liturgie, tout le clergé participant s’est réuni devant l’église pour la bénédiction de la croix, qui a été ensuite élevée sur le dôme principal de l’église, marquant ainsi une conclusion triomphale à ce jour solennel pour le clergé et les fidèles de l’Église orthodoxe de Pologne. On peut visionner ci-dessous la bénédiction de la croix.



Source