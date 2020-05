La réouverture du monastère de la Mère de Dieu de Soumela (Turquie) a été reportée

La pandémie qui affecte particulièrement la région de Trébizonde, mais aussi les intempéries, font que l’inauguration du monastère historique de la Mère de Dieu de Soumela, après les travaux de restauration, est reportée sine die. Selon le projet initial, ce symbole éternel de la foi des Grecs du Pont devait être inauguré fin mai, après quatre ans de travaux de restauration. Comme l’a déclaré le président de l’Union des Agences Turques de Tourisme du Pont-Euxin oriental, Hassan Volkan Kadartzi, « en 2020 tout s’est mal passé. Nous avons eu la restriction sur la saison touristique. Nous attendons un peu de tourisme intérieur. Normalement, les plans étaient d’achever les travaux au monastère vers la fin mai. Toutefois, pour qu’il y ait du tourisme, il faut d’abord que soient terminés les travaux de restauration ». M. Kadartzi a ajouté qu’une nouvelle date n’a pas été communiquée pour l’inauguration. Rappelons qu’il y a un an, en mai 2019, et tandis que les travaux continuaient, une partie des environs du monastère avait été ouverts, après que les énormes rochers qui menaçaient le monastère eurent été consolidés. Les autorités turques avaient communiqué qu’il s’agissait d’ouvrir complètement le site et qu’il serait donné permission au Patriarche œcuménique Bartholomée de présider la Liturgie de la fête de la Mère de Dieu de Soumela, à savoir la Dormition, le 15 août. Fin octobre de l’an passé, le ministre turc de la culture et du tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, avait annoncé que l’on pourrait visiter le monastère à partir du 18 mai 2020.

