La réunion de rentrée des évêques orthodoxes de France

Le 17 septembre à Paris s’est tenue la réunion de rentrée de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. Un communiqué a été publié à l’issue de celle-ci. Il y est notamment précisé : « Les évêques ont décidé d’établir une journée orthodoxe pour la protection de la Création, fixée chaque année au 14 septembre. De même, la journée de commémoration des saints orthodoxes de France a été décidée. Elle aura lieu annuellement le deuxième dimanche après la Pentecôte. […] La IIe Journée de la jeunesse orthodoxe en France se tiendra le samedi 28 février 2026, la veille du dimanche de l’orthodoxie, à la cathédrale grecque, Saint-Étienne (au 7 rue Georges Bizet, 75116 Paris). […] L’AEOF envisage la publication prochaine d’un recueil des textes des conférences présentées lors des dernières manifestations thématiques organisées sous son égide. Ces textes seront également mis en libre accès sur le site de l’AEOF. […] Les fidèles sont invités à prendre part à la traditionnelle célébration annuelle des vêpres orthodoxes qui aura lieu le 12 octobre 2025 à 16h, pour la fête de saint Denis l’Aréopagite. La célébration se tiendra cette-fois-ci, de nouveau, à la cathédrale Notre-Dame de Paris et ce, après sa réouverture au public. »

Source (dont la photographie) avec l’intégralité du communiqué : AEOF