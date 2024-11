« La théorie du genre contre le genre humain », un nouveau livre de Jean-Claude Larchet

Ce nouveau livre de Jean-Claude Larchet constitue les prolégomènes indispensables de son ouvrage précédemment paru sous le titre « Transfigurer le genre », et précède d’ailleurs celui-ci dans les éditions roumaine, grecque et américaine publiées en un volume sous le titre « Face à la théorie du genre ».

La théorie du genre occupe une place prépondérante dans le débat politique et social actuel. Bien qu’elle ne soit pas parfaitement unifiée, son principe de base est de dissocier les deux genres – masculin et féminin – des deux sexes biologiques auxquels ils correspondent, et de considérer qu’ils doivent relever du choix de chaque individu, celui-ci ayant la liberté d’en changer, de s’en créer de nouveaux, ou de ne se reconnaître dans aucun.

Née aux États-Unis dans des milieux académiques marginaux, et d’abord isolée, elle a servi à nourrir le néo-féminisme et la pensée woke, et a été intégrée par une grande partie du mouvement LGBTQI+ dont le militantisme a fortement contribué à sa promotion par les médias et à son soutien par les institutions.

De plus en plus banalisée dans notre société post-moderne en perte de repères et de plus en plus introduite aux différents niveaux du système éducatif, cette théorie exige une réponse forte, d’autant plus qu’elle propose une déconstruction de l’être humain, de son identité naturelle et de sa vie relationnelle, qui finalement ne laisse derrière elle que des ruines.

Jean-Claude Larchet en propose ici une critique en règle, à travers :

1) un regard historique et académique sur ses racines et sa formation ;

2) une analyse rigoureuse de ses présupposés et de ses thèses, dont il fait apparaître les faiblesses, les inconséquences, les confusions et les contradictions, en s’appuyant sur une argumentation philosophique et une vaste documentation scientifique (incluant les domaines de la biologie, de la physiologie et de la psychologie) ;

3) une mise en mise en évidence de ses conséquences délétères pour la personne humaine et pour la vie sociale à ses différents niveaux (notamment celui des relations hommes-femmes, du couple et de la famille).

Ce livre constitue une aide précieuse pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle conception de l’être humain pour garder par rapport à elle une distance critique, et pour évaluer ses risques et s’en prémunir.