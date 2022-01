La troisième conférence pan-européenne de chant liturgique orthodoxe russe aura lieu à la fin du mois de janvier

Malgré les incertitudes dues à la pandémie, le Comité prévoit de tenir en ligne la troisième conférence pan-européenne de chant liturgique, du 27 au 29 janvier 2022. La conférence comprendra des conférences données par des spécialistes de renommée internationale dans le domaine du chant choral et ecclésial, des ateliers et des discussions de groupes.

Cette fois, l’accent sera mis sur le thème de la beauté des offices, dans lesquels le chant, la lecture et les ecphonèses jouent un rôle énorme. Les problèmes de l’équilibre entre musique et paroles, du style d’exécution des chants d’Église et de la lecture des textes liturgiques, dans le but d’inculquer le sens du style et de culture ecclésiale parmi les chefs de chœurs, les chantres et les lecteurs, seront soulevés.

La conférence accueille les chefs de chœurs, chantres et lecteurs, ainsi que les autres personnes intéressées par la musique chorale orthodoxe russe. Le programme de la conférence, avec le formulaire d’inscription sont disponibles ici !

