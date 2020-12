Cet article en ligne de Gaële de La Brosse sur le site du magazine hebdomadaire Le Pèlerin présente la Via Columbani. « La Via Columbani est un nouvel itinéraire européen sur les pas du moine irlandais saint Colomban (c. 540-615). Il totalise 9000 km, mais on peut désormais en effectuer des tronçons grâce à la numérisation de l’itinéraire, disponible sur un site internet et une application. » Pour des informations plus détaillées, voir le site dédié (source de la photographie ci-dessus).