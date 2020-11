L’ancienne église Saint-Procope, à Tirana, est restituée à l’Église orthodoxe d’Albanie

Sur décision unanime du Conseil municipal de Tirana, les titres de propriété de l’église Saint-Procope, située dans la capitale albanaise et l’une des plus anciennes églises du pays, ont été remis à l’archevêché orthodoxe de Tirana. L’église avait été confisquée par le régime d’Enver Hoxha. Comme on le sait, du temps du régime athée, de […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter