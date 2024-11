L’appel des disciples selon les synoptiques et Jean

L’histoire de l’appel des premiers disciples de Jésus, relatée dans les Évangiles, soulève de nombreuses questions. Une analyse attentive des récits synoptiques, confrontée à celui de Jean, révèle des nuances qui enrichissent notre compréhension de ces événements.

Selon Jean, Jésus avait d’abord cinq disciples ; ensuite, leur nombre a considérablement augmenté ; puis une grande partie des disciples se sont détournés de lui et ont cessé de le suivre.

D’où venaient les disciples dont Jean nous livre enfin le nombre de douze ? Pour répondre à cette question, nous devons nous pencher sur les récits des synoptiques.

L’histoire de l’appel des premiers disciples telle qu’elle est relatée chez les synoptiques diffère sensiblement de celle qu’expose Jean. Matthieu et Marc rapportent cette histoire à l’identique :

Comme Il passait le long de la mer de Galilée, Il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer ; car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit : Suivez-Moi, et Je vous ferai pêcheurs d’hommes. Aussitôt ils laissèrent leurs filets, et Le suivirent. Étant allé un peu plus loin, Il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, Il les appela ; et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils Le suivirent. Mc 1:16-20 ; Mt 4:18-22

En lisant cet extrait, on a l’impression que Jésus apostrophe des inconnus, qui abandonnent aussitôt leurs filets pour Le suivre. Cependant, si l’on tente de concilier ce récit avec ceux de l’Évangile de Jean, on obtient un tout autre tableau.

Sur les quatre disciples mentionnés par Matthieu et Marc, Jean en nomme deux, et l’un d’eux était probablement Jean lui-même. De plus, André et Jean étaient des disciples de Jean-Baptiste et ont suivi Jésus, puis André a trouvé Pierre et l’a amené auprès du Maître. Tout cela s’est passé immédiatement après les deux rencontres de Jésus avec Jean-Baptiste qui ont eu lieu, comme nous l’avons supposé précédemment, après le retour de Jésus du désert.

Dans les synoptiques, il y a entre la tentation au désert et le début de la prédication de Jésus après l’emprisonnement de Jean un intervalle de temps vide. Il n’est que partiellement comblé par les récits de Jean sur les rencontres de Jésus avec Jean-Baptiste, sur la façon dont deux disciples de Jean suivent Jésus et passent une journée avec lui, sur la rencontre de Jésus avec Pierre, Philippe et Nathanaël, et sur la participation des disciples aux noces de Cana en Galilée.

Nous pouvons supposer qu’après avoir rencontré Jésus et avoir passé quelques jours avec lui, Pierre et André sont retournés en Galilée à leurs occupations habituelles, de même sans doute que Jean.

Évoquant les deux disciples de Jean-Baptiste qui ont suivi Jésus, Jean Chrysostome fait l’observation suivante :

« Il est assez vraisemblable que l’ayant déjà suivi auparavant, ils Le quittèrent ensuite ; que, lorsqu’ils virent saint Jean en prison, ils s’en retournèrent exercer leur profession dans leur pays ; et que ce fut là que Jésus-Christ les trouva jetant le filet dans la mer. Lorsqu’ils voulurent Le quitter d’abord, Il ne les en empêcha pas, et Il ne les rejeta pas pour toujours parce qu’ils L’avaient abandonné. Après avoir condescendu à leur faiblesse, Il revint une seconde fois à eux pour les convertir et les gagner à Lui. » Jean Chrysostome, Commentaire sur l’Évangile selon Saint Matthieu, PG 57, 219.

Saint Augustin fait écho à Jean Chrysostome :

« Mais il suffit de supposer que quand ils virent le Seigneur près du Jourdain, ils ne s’attachèrent pas à Lui inséparablement, mais seulement commencèrent à Le connaître, et retournèrent ensuite à leurs foyers, pleins d’admiration pour Sa personne. » Augustin d’Hippone, L’accord des évangélistes, PL 34, 1095.

Dans ce cas, l’histoire exposée par les synoptiques prend une tout autre tournure. Sur les quatre personnes que Jésus a appelées, il en connaissait déjà au moins trois : ce sont les deux frères Pierre et André, et Jean, frère de Jacques (en réalité, comme nous le verrons plus loin, Jésus connaissait les quatre).

Jésus ne s’adresse-t-il pas à eux comme à des inconnus, mais comme à des personnes qu’il a déjà rencontrées, mais qu’il appelle à présent pour un nouveau ministère. Dans ce cas, leur promptitude à le suivre n’explique plus par le fait qu’un mystérieux inconnu les ait fortement impressionnés mais par le fait qu’il ne leur était pas inconnu : ils l’avaient déjà rencontré et étaient intérieurement prêts à répondre à son appel.

Ce sont justement ces quatre disciples qui, d’après l’Évangile de Marc, arrivent avec Jésus à Capharnaüm, où il chasse un démon d’un possédé (Mc 1:21-28), puis qui, expressément nommés, viennent avec Jésus dans la maison de Pierre dont il guérit la belle-mère (Mc 1:29-31).

Le lendemain matin, Jésus, pendant qu’il faisait encore très sombre, se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où Il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche ; et, quand ils l’eurent trouvé, ils lui dirent : Tous Te cherchent (Mc 1:35-37). Simon et ceux qui étaient avec Lui renvoie aux mêmes quatre disciples.

Chez Matthieu, entre l’appel des quatre disciples et la guérison de la belle-mère de Pierre figurent le récit du séjour de Jésus en Galilée (Mt 4:23-25), le Sermon sur la montagne (Mt 5-7), les miracles de la purification du lépreux (Mt 8:1-4) et de la guérison du serviteur du centurion à Capharnaüm (Mt 8:5-13).

Le passage sur la guérison de la belle-mère de Pierre (Mt 8:14-15) est encore suivi de plusieurs épisodes auxquels assistent les disciples, parmi lesquels on trouve l’entretien avec le scribe (Mt 8:18-20), la tempête sur la mer (Mt 8:23-27), la guérison de deux possédés dans le pays des Gadara (Mt 8:28-34) et celle du paralytique à Nazareth (Mt 9:1-8).

On peut supposer que quatre disciples ont assisté à tous ces événements : Pierre, André, Jean et Jacques.

Cet article fait partie de la série basée sur les six volumes de “Jésus-Christ. Vie et Enseignement” par le métropolite Hilarion Alfeyev, disponible tous les vendredis sur cette page. Pour obtenir votre exemplaire du premier volume, “Début de l’Évangile”, visitez le site des Éditions des Syrtes.