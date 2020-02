L’archevêque d’Albanie Anastase décline l’invitation du patriarche de Jérusalem à une synaxe des primats en Jordanie

Dans une lettre datée du 8 janvier, mais publiée seulement le 10 février par le site Orthodoxianewsagency, l’archevêque d’Albanie Anastase (photographie ci-dessus) décline l’invitation du patriarche de Jérusalem, adressée aux primats des Églises autocéphales, de participer à une synaxe en Jordanie, au mois de février de cette année. Nous publions ci-dessous le texte intégral de la lettre de l’archevêque Anastase :

« Béatissime et Sanctissime patriarche de la sainte ville de Jérusalem et de toute la Palestine, frère très-aimé et très cher, concélébrant, seigneur Théophile, nous embrassons dans le Seigneur votre Béatitude et nous nous adressons à vous avec joie. Nous avons étudié attentivement la lettre du 12 décembre 2019 de Votre Béatitude, par laquelle vous invitez les primats des Églises orthodoxes autocéphales à une « rencontre fraternelle dans l’amour », en Jordanie, à la fin de février de cette année. Nous ne cessons de penser, comme nous l’avions fixé officiellement par écrit au début de l’année passée que : « Observant l’esprit de conciliarité du saint et grand concile, l’Église autocéphalie orthodoxe d’Albanie adresse un appel instant pour que le Patriarcat œcuménique fasse valoir son privilège par excellence de coordination des Églises orthodoxes, et convoque le plus vite possible une synaxe ou concile panorthodoxe, afin d’éviter le danger manifeste de la création d’un schisme douloureux, menaçant la fiabilité de l’orthodoxie et son témoignage convaincant dans le monde contemporain » (Lettre à Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, 14 janvier 2019). De même, dans « l’appel – supplication pour surmonter la polarisation ecclésiale », envoyé le 20 novembre 2019 à tous les primats, nous avons répété : « L’initiative pour le traitement thérapeutique de la nouvelle réalité appartient indubitablement au Patriarcat œcuménique. Mais toutes les Églises autocéphales, tous les orthodoxes sans exception, nous avons la responsabilité de contribuer à la réconciliation ». Votre proposition de rencontre en Jordanie, cependant, comme il est désormais évident, au lieu de contribuer à l’amélioration de l’unité, compliquera encore plus le traitement thérapeutique nécessaire. Aussi, nous ne pouvons participer à la rencontre proposée. Priant pour que « le Christ notre Dieu qui est apparu [le jour de la Théophanie] » conduisent ceux qui ont une responsabilité particulière dans Son Église « qu’Il s’est acquise par son propre sang » dans les voies de la réconciliation et de la paix, nous restons, avec tout respect et profond amour dans le Christ apparu et illuminant le monde, le frère bien-aimé en Lui de Votre Béatitude, † Anastase de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie ».

Source (dont photographie)