L’archevêque d’Amérique Elpidophore (Patriarcat de Constantinople) : « L’invasion de Chypre reste jusqu’à maintenant une terrible injustice »

« Chers Frères et Sœurs en Christ,

Comme beaucoup d’entre vous le savent, le jour présent marque un événement très important dans l’histoire des Grecs et de la diaspora grecque (Omogeneia). L’invasion de l’armée turque à Chypre, il y a 45 ans, le déplacement de ses habitants, qui sont devenus réfugiés dans leur propre patrie, et la division forcée de l’île restent, et ce jusqu’à maintenant, une injustice terrible. Nous ne pouvons oublier que l’Église de Chypre a été fondée par les apôtres Paul, Barnabé et Marc l’Évangéliste, et que c’est une Église qui a reçu le statut d’autocéphalie par la décision d’un Concile œcuménique (Éphèse, en 431). Ce peuple insulaire avec une histoire de plus de dix mille ans, a beaucoup souffert à travers les siècles, mais il a enduré toutes les sortes d’épreuves et de tribulations. Il nous faut prier, non seulement en tant que frères et sœurs orthodoxes, mais aussi comme de simples êtres humains, pour la justice et une solution immédiate pour Chypre. La violence n’engendre que la violence, et les puissances et les États qui se trouvent au-delà des eaux de Chypre doivent négocier avec ce pays et non s’immiscer. Ce sont les Chypriotes seuls qui peuvent atteindre la paix. En ce jour, où nous pleurons les vies perdues, la destruction de monuments et la violence, laquelle ne constitue jamais une solution pour la famille humaine, offrons plus que nos prières, alors que nous honorons la mémoire de ceux qui reposent en paix. Engageons-nous avec les autres hommes qui peuvent aider, et encourageons nos fiables partenaires à trouver des solutions. Nous pouvons faire beaucoup en tant qu’Américains, par l’intermédiaire de notre gouvernement. Chypre constitue une question morale pour chaque homme, mais bien plus pour nous, car la foi commune et de plus le même sang nous unit avec les frères chypriotes. Que Dieu donne une solution rapide et juste pour tous les Chypriotes, et qu’Il leur accorde espoir, justice et rassemblement national, qui mène à la paix et la prospérité pour tous. Avec amour paternel dans le Seigneur Jésus-Christ, + L’archevêque d’Amérique Elpidophore ».

