L’archevêque de Chypre Chrysostome II a participé, en tant que co-président, à la réunion du Saint-Synode du Patriarcat œcuménique

La visite de l’archevêque de Chypre Chrysostome II s’est achevée le lundi 9 mars dans une atmosphère fraternelle. Tôt dans l’après-midi, l’archevêque Chrysostome, sur l’invitation du patriarche Bartholomée a assisté, en tant que co-président aux travaux du Saint-Synode du Patriarcat œcuménique, réuni pour sa session du mois de mars. Le patriarche Bartholomée a chaleureusement salué l’archevêque de Chypre, mentionnant que ce jour rappelle les jours historiques de jadis, lorsque les Primats des anciens Patriarcats qui séjournaient pour de longs moments dans la ville impériale, en raisons de différentes conjonctures, étaient invités par ses prédécesseurs et participaient aux Synodes « endymousa », contribuant à leurs travaux. « Par analogie, le Primat d’une Église antique, dont l’autocéphalie remonte au IIIe Concile œcuménique, est honoré », a ajouté le patriarche Bartholomée. De son côté, l’archevêque de Chypre a réitéré son soutien indéfectible au Patriarcat œcuménique, soulignant les liens spirituels et historiques qui relient l’Église Mère de Constantinople à la très sainte Eglise de Chypre. Ensuite, l’archevêque de Chypre et sa suite ont été invités à la table patriarcale.

Source