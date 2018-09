Suite à la demande formulée par le Saint-Synode de l’Église orthodoxe d’Ukraine, intimant aux exarques constantinopolitains de quitter l’Ukraine, l’archevêque de Telmessos Job (Patriarcat de Constantinople) a déclaré : « De quel droit l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou condamne-t-elle le Patriarcat œcuménique, alors que dans les relations inter-ecclésiales ladite Église ne constitue pas une entité indépendante dans la conduite du dialogue, si elle n’est pas partie [aux négociations], si elle ne tient pas la correspondance, à laquelle prend part uniquement l’Église orthodoxe russe ». L’archevêque a ajouté qu’il y a dix ans, ce ne sont pas les exarques, mais le patriarche œcuménique lui-même qui est venu à Kiev, sans invitation de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou, et « néanmoins, l’Église sous la direction du métropolite Vladimir [Sabodan, métropolite de Kiev, +2014, ndt] n’a pas choisi alors la voie de la confrontation, mais celle du dialogue et de la compréhension mutuelle ». À son tour, le métropolite de Lougansk et d’Altchevsk Mitrophane, président du Département des relations ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe d’Ukraine, a objecté : « Ce n’est pas vrai, parce que nous entretenons une correspondance directe avec le Patriarcat de Constantinople, la preuve en étant la multitude des lettres échangées de part et d’autre, qui se trouvent tant dans nos archives à Kiev, qu’à Constantinople. Or, Mgr Job ne peut pas l’ignorer, aussi je trouve étrange ses affirmations », a déclaré Mgr Mitrophane dans une interview publiée par le département de l’information de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Selon le droit canon, a rappelé le métropolite Mitrophane, aucun évêque ne peut agir sur le territoire d’un autre diocèse sans autorisation de l’évêque local. « Relativement à notre situation, cela signifie que l’évêque de la ville de Constantinople, c’est-à-dire Istanbul, le patriarche Bartholomée, ne peut accomplir des actes sur le territoire de Kiev et de l’Ukraine, sans autorisation de l’évêque canonique de Kiev, à savoir le métropolite Onuphre, lequel n’a donné aucun accord à la venue des « exarques ». Si, hypothétiquement, notre Synode nommait ses exarques en Turquie sans en référer au patriarche Bartholomée, la réaction de ce dernier serait identique à la nôtre. Aussi, comme nous le voyons il y a deux poids, deux mesures» à déclaré le métropolite Mitrophane. De même, celui-ci a rejeté la thèse de l’archevêque Job selon laquelle, il y a dix ans, en 2008, le patriarche de Constantinople était venu à Kiev, soi-disant sans invitation de l’Église orthodoxe d’Ukraine. « Cela aussi n’est pas vrai. Il y a eu invitation de notre Église. Je me permets de rappeler les paroles, tirées des commentaires à ce sujet du président du Département des affaires extérieures de l’Église orthodoxe d’Ukraine, à cette époque l’archimandrite Cyrille (Govorun), qui déclarait que « le patriarche œcuménique Bartholomée vient en Ukraine sur une double invitation, à savoir celles de l’Église et de l’État. Ce faisant, l’invitation de l’Église a pour lui une priorité fondamentale, étant donné qu’il aurait pu venir en Ukraine sans invitation du président mais, sans une invitation de l’Église, une telle venue eût été impossible ». Il est malheureux qu’aujourd’hui le patriarcat de Constantinople se conduise d’une façon toute différente » a précisé le métropolite Mitrophane. Selon le hiérarque, de telles déclarations des représentants du patriarche de Constantinople démontrent leur incohérence : « Il leur semble que l’Église orthodoxe d’Ukraine est insuffisamment indépendante, mais ils disent maintenant que notre Église n’a pas le droit de défendre indépendamment son territoire canonique ».

