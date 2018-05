Le saint-synode de l'Église orthodoxe en Estonie du Patriarcat de Moscou a élu le 29 mai l'archevêque Eugène (Evgeny) de Verey au siège primatial, selon les informations du site de l'Église estonienne.

L'archevêque Eugène a été évêque-vicaire du patriarche Cyrille, président du comité de l'éducation de l'Eglise de Russie et recteur des écoles théologiques de Moscou. Son élection comble le vide laissé par le décès du métropolite Corneille le 19 avril dernier.

Le synode avait tenu une réunion le 7 mai au monastère de la Dormition Pukhtitsa où il avait été annoncé que les deux candidats à ce poste étaient l'archevêque Eugène de Verey, et l'évêque Lazare de Narva, qui était le locum tenens de l'Église après le décès du métropolite Corneille.

L'archevêque Eugène de Verey est né le 9 octobre 1957 au Kazakhstan. Il a terminé ses études au Séminaire théologique de Moscou en 1983 et à l'Académie en 1987 en soutenant une thèse intitulée " La pastorale dans l'Église russe du Xe au XIIIe siècles ".

Il a été tonsuré moine avec le nom d'Eugène le 27 juillet 1986, puis ordonné hiérodiacre le 3 août et hiéromoine le 28 août. Il a été élevé au rang d'higoumène à Pâques 1988 et à celui d'archimandrite le 1er janvier 1989, puis nommé vice-recteur du séminaire théologique de Moscou et, plus tard, inspecteur. Il a ensuite été recteur du séminaire théologique de Stavropol et, en 1994, il a été nommé président par intérim du comité de l'éducation au saint-synode de l'Église orthodoxe russe.

Il a été consacré évêque de Verey le 16 avril 1994 et, en juillet 1995, il a été nommé recteur des écoles théologiques de Moscou. En juillet 1998, il est devenu président du comité de l'éducation.

Il a été élevé au rang d'archevêque le 25 février 2000. En 2004, il a reçu le titre académique de professeur de l'Académie théologique de Moscou.

Il est membre du Conseil présidentiel russe pour les relations avec les organisations religieuses, du Conseil mondial du peuple russe, du Conseil suprême de l'Église orthodoxe russe, de la Commission synodale biblique et théologique, de la Commission synodale pour les canonisations et du Centre de coordination pour le développement des sciences théologiques dans l'Église orthodoxe russe. Il a été membre de la Commission pour le dialogue avec l'Église russe à l'étranger de 2005 à 2007.

