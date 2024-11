Son Éminence l’archevêque Pierre de Chicago et d’Amérique centrale de l’Église Orthodoxe russe hors frontières s’est subitement endormi dans le Seigneur le 8 novembre, jour de la mémoire de S. Dimtri selon l’ancien calendrier. L’Église Orthodoxe russe hors frontières informera bientôt du lieu et de l’heure de ses funérailles.L’archevêque Pierre a servi l’Église en tant que moine et clerc pendant de nombreuses années, dont 21 ans comme hiérarque. Il était

