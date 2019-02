L’archimandrite Éphrem, higoumène du monastère athonite de Vatopédi, est hospitalisé dans une clinique de Kiev, suite à un infarctus survenu l’après-midi du vendredi 1er février. L’archimandrite Éphrem se trouve en Ukraine avec la délégation du Patriarcat de Constantinople, dont il a été désigné membre par le patriarche Bartholomée, afin d’assister à l’intronisation du métropolite Épiphane, primat de la nouvelle Église d’Ukraine. Après l’arrivée du vol, en provenance d’Istanbul, à Kiev, l’archimandrite Éphrem a ressenti un fort malaise. Immédiatement après son arrivée et du fait que son état empirait, il a été transféré dans une clinique de Kiev, où les médecins ont diagnostiqué un infarctus. Les premiers soins lui ont été prodigués et il a été immédiatement hospitalisé. En raison de ses lourds problèmes cardiaques passés et de son diabète, l’inquiétude est grande, d’autant plus qu’il a subi récemment une intervention avec pose d’un stent. Il est actuellement suivi par les médecins.

Source : Ekklisia online

This post is also available in: English (Anglais)