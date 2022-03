L’archimandrite Zacharie (Maldon, Essex) : « Que devrions-nous garder à l’esprit et faire dans la situation politique actuelle ? »￼

Le site Pemptousia a publié l’article suivant de l’archimandrite Zacharie (Zacharou), du monastère Saint-Jean-Baptiste de Maldon (Essex) au sujet du conflit ukrainien :

« Nous ne savons pas tout des conflits de ce monde, et il n’est pas nécessaire de le savoir. Nous prions juste avec un cœur compatissant pour la paix du monde et pour tous.

Nous ne prenons pas parti, parce que chaque partie sera responsable de crimes, et nous ne voulons pas partager ces crimes et être condamnés.

Si nous prions pour ceux qui ont plus tort que raison, eh bien, nous accomplissons le commandement d’aimer même les ennemis. Et si nous prions pour ceux qui ont plus raison que tort, nous faisons bien. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous tromper si nous prions pour que Dieu sauve tous et accorde la paix au monde.

Surtout pour nous, prêtres et moines, il est très important de ne pas être politique du tout, car nous offrons notre sacrifice à Dieu, la sainte liturgie, pour le monde entier ; et si nous sommes pour certains et contre d’autres, notre sacrifice est annulé. Je pense que lorsqu’il y a une guerre, le mieux n’est pas de juger, mais d’avoir de la compassion et de prier pour que le Seigneur épargne toutes les souffrances.

Si ma liturgie doit avoir une valeur quelconque, personne ne devrait manquer à mon cœur quand je me tiens devant l’autel de Dieu et que je Lui dis : “À toi, nous T’offrons, en tout et pour tous.”

