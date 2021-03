L’atelier Mosaïciel propose deux rencontres, en visioconférence interactive, avec François Bœspflug et Emanuela Fogliadini sur « Jésus quarante jours au désert » (jeudi 25 mars à 20h) et « Les noces de Cana » (samedi 27 mars à 20h). Pour tout renseignement et pour s’inscrire, voir cette page.

« L’art et le sacré », deux nouvelles rencontres proposées par l’atelier Mosaïciel