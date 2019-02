Aujourd’hui, à Paris, se tenait une assemblée générale extraordinaire de l’Archevêché des paroisses orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, plus précisément de l’Union directrice diocésaine des associations orthodoxes russes en Europe occidentale. L’assemblée a voté contre la dissolution de l’Archevêché (206 votants, 15 pour la dissolution, 191 contre). Aucune décision n’a été prise en ce qui concerne le choix juridictionnel. Il est question d’une nouvelle assemblée en juin pour choisir celui-ci. Un communiqué officiel est attendu.

Photographie ci-dessus : Mgr Jean de Charioupolis, aujourd’hui, s’adressant à l’assemblée.

