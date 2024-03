Le 7e Symposium de l’Association internationale des théologiens orthodoxes de la dogmatique

Le septième symposium international de l’IAODT, intitulé « L’être humain à l’image de Dieu », a été organisé à Paralimni, Chypre, du 5 au 7 mars, sous les auspices de Sa Béatitude Georges, archevêque de Chypre. Cet événement académique a été rendu possible grâce à la généreuse hospitalité de Son Éminence Vasilios, Métropolite de Constantia et Ammochostos, qui l’a accueilli dans les locaux de son archevêché.

Dans son discours d’ouverture, le président de l’IAODT, père Porphyrios Georgi, a précisé que « nos rencontres internationales sont des initiatives destinées à offrir une opportunité de rencontre aux théologiens de la dogmatique orthodoxes venant de différents pays. Ces théologiens mettent au service des églises locales leur don de la connaissance, de la parole et de la recherche académique. Ils pratiquent leur ministère dans la perspicacité qui leur est accordée par Dieu pour œuvrer dans Son Église une, sainte catholique et apostolique dans un esprit d’intégrité, de vigilance, de précision et d’ouverture. Pour cette raison, notre Association rassemble des professeurs et des spécialistes en théologie dogmatique provenant d’universités et de centres de recherche prestigieux en Bulgarie, à Chypre, en France, en Allemagne, en Grèce, au Liban, en Roumanie, en Russie, en Serbie, à Skopje, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Nous projetons attirer encore plus de membres à notre groupe provenant d’autres pays afin de représenter, autant que le Seigneur tout-puissant le permet, l’orthodoxie dans le monde entier ».

Les membres suivants de l’IAODT ont participé au symposium :

Son Éminence le métropolite Vasilios (de Constantia et Ammochostos), Son Éminence le métropolite Irineu (Craiova), père Porphyrios Georgi (président de l’IAODT, Balamand), Père Ioan Tulcan (ancien vice-président de l’IAOT et président émérite d’Arad), père Stefan Buchiu (Vice-président de l’IAOT, Bucarest) ; Dr. Marina Kolovopoulou (vice-présidente nouvellement élue de l’IAODT, Athènes), père Cristinel Ioja (Arad), père Amphilochios Miltos (Volos), Dr. Stavros Yangazoglou (Athènes), père Nathanaël Neacsu (Iasi), Dr. Ioannis Kaminis (Sophia), Dr. Ion Croitoru (Targovişte), père Phillip LeMasters (Texas), Dr. Pantelis Kalaitzidis (Volos), Dr. Achilleas Dellopoulos (Athènes), père Nicolas Loudovikos (Ioannina), père Mihai Burlacu (Bucarest), Dr. Georgios Pangopoulos (Athènes), Dr. Theofilos Abatzidis (Volos), Dr. Nicolas Xionis (Athènes), père Aurel Mihai (Bucarest), père Dumitru Megheşan (Oradea), père Dr Savvas Kokudev (Sofia) ; Dr. Alexandru Malureanu (Bucarest), père Nicolae Mosoiu (Sibiu), père Sorin-Grigore Vulcanescu (Craiova), Dr. Ilche ​​​​Micevski-Ignat (Skopje), Lucian Bot (Craiova), père Filip Albu (Arad), père Nicolas Papantoniou (Paralimni).

Tous les participants ont exprimé leur joie pour l’élection du professeur Marina Kolovopoulou comme vice-présidente de l’IAODT, et ont nommé à l’unanimité le Père Ioan Tulcan président émérite de l’IAODT.

Le mercredi 6 mars, les participants au symposium ont visité l’archidiocèse de l’Église de Chypre à Nicosie. Ils ont été accueillis par Sa Béatitude Georgios, archevêque de Chypre et par le maire de Paralimni Konstantinos Yiorkadjis. Les participants au symposium ont également eu l’occasion de visiter l’École théologique de l’Église de Chypre ainsi que l’ancienne et la nouvelle cathédrale de Nicosie.

Au terme de trois jours de travail, le communiqué suivant a été publié.

DÉCLARATION FINALE

Les articles présentés soulignent que l’être humain en tant que création du Dieu Trinitaire, qui est la plénitude de Bonté, de Vie, d’Amour et de Perfection, est une image du Logos divin. À travers des études pertinentes de l’enseignement patristique (Athanase le Grand, les Pères cappadociens, Cyrille d’Alexandrie, Jean Chrysostome, Maxime le Confesseur, Jean de Damas, Syméon le Nouveau Théologien, Grégoire Palamas, etc.) ainsi que de la tradition ascétique (Origène, Évagre Pontique, Macaire l’Égyptien et d’autres) des aspects de l’anthropologie théologique de l’Église ont été présentés. Néanmoins, celles-ci ne peuvent être comprises indépendamment de la théologie trinitaire, de la christologie, de la doctrine de la création, de l’ecclésiologie et de l’eschatologie. À cet égard, il a été souligné, entre autres, que l’unité de la nature humaine fournit la perspective à partir de laquelle se révèle la nature sacramentelle du mariage comme l’union de l’homme et de la femme, qui constituent ensemble un seul corps dans le Christ, à l’exclusion de toute autre forme libellée « relation conjugale ».

À l’ère de la postmodernité, des révolutions numériques et technologiques des dernières décennies, ont émergé de nouveaux types d’anthropologie qui risquent de déconstruire la nature humaine, tout en décrivant l’être humain comme une « création de sa propre volonté ». Ces tendances aboutissent à des visions idolâtres du monde.

Les défis contemporains émergeant de la recherche moderne dans les domaines de la physique, de la biologie et d’autres sciences pertinentes, ne devraient pas menacer la théologie de l’Église concernant la relation créationnelle entre Dieu et le cosmos, étant donné qu’ils ne touchent pas aux prémisses les plus fondamentales de l’anthropologie orthodoxe, où l’acte de création dépend de l’énergie divine vivifiante de l’Unique Sainte Trinité. Bien entendu, traiter chacun de ces problèmes pose des difficultés à l’humanité contemporaine et ils doivent être considérés par la théologie, non qu’ils affectent l’imago Dei, mais comme une contribution au devenir ecclésial de la société et de la création tout entière. Au cours des discussions, les opinions et contributions des théologiens du XXe siècle (saint Justin Popovitch, le métropolite Jean Zizioulas, le métropolite Kallistos Ware, le père Georges Florovsky, le père Dumitru Staniloae, Vladimir Lossky, le père Jean Romanides, le père André Scrima et d’autres) ont fourni un terrain fertile aux réflexion et analyse fructueuse sur les questions concernant la nature humaine, les relations entre les sexes et la communication humaine.

Clôturant le symposium, tous les participants ont exprimé leur solidarité avec le peuple de Chypre qui continue de souffrir face à l’occupation de sa patrie, et leur espoir de voir Son Éminence le métropolite Vasilios de Constantia et Ammochostos revenir, par l’aide du Dieu tout-puissant, au siège de son prédécesseur saint Épiphane de Salamine.