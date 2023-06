Le christ et la prière pour autrui chez le père lev gillet, par le père michel evdokimov

Le 20 mars 2005, un hommage au père Lev Gillet (1893-1980), qui a signé ses ouvrages “Un moine de l’Église d’Orient” et qui fut le recteur de la première paroisse orthodoxe francophone en France en 1928, a été organisé à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Au cours de celui-ci, le père Michel Evdokimov (1), qui l’a connu, a donné son témoignage avec des réflexions sur le Christ et la prière pour autrui chez le père Lev. Il mentionne les deux autres intervenants lors de cet hommage : Élisabeth Behr-Sigel et Mgr Kallistos (Ware). Ci-dessous : l’enregistrement de son intervention.