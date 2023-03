Le Conseil de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale exprime son soutien à la Laure des Grottes de Kiev

Communiqué du Conseil de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale du 29 mars

Profondément ébranlé par le conflit russo-ukrainien qui perdure depuis plus d’un an, le conseil de l’Archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale tient à assurer de son soutien et de sa prière la communauté monastique et l’académie de théologie de la Laure des Grottes de Kiev en ces temps difficiles qu’il leur est donné de vivre.

Confiants en la miséricorde divine, en l’intercession des saints Antoine et Théodose de Kiev et en la bienveillance évangélique, spirituelle et pastorale de S.E. le métropolite Onuphre, nous faisons nôtres ces paroles du Seigneur à la veille de Sa passion et vers laquelle nous nous avançons: « Que tous soient un, pour que le monde croie » (Jn, XVII-21).

Source