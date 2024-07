Le Conseil interreligieux d’Albanie à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques à Paris

Le Conseil interreligieux d’Albanie a suivi avec inquiétude la violation et la profanation des valeurs universelles lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques à Paris. L’institution, à laquelle participent les cinq communautés religieuses reconnues d’Albanie, « exprime son indignation face aux événements païens, antimoraux et anti-religieux qui ont troublé le sentiment éthique et religieux des fidèles, affectant négativement l’éducation des nouvelles générations ». « Les Jeux Olympiques et le sport en général

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.