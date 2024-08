Le 24 août, le Conseil œcuménique a publié une déclaration sur la nouvelle loi n° 8371 adoptée par la Rada ukrainienne le 20 août 2024 « Le gouvernement de l’Ukraine a le droit souverain et la responsabilité de défendre l’intégrité territoriale de la nation et de protéger ses citoyens, d’autant plus face à l’invasion illégale et à l’agression armée de la Russie. Le Conseil œcuménique des Églises (COE) a toujours condamné

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.