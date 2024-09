Le 14 septembre 2024, une rencontre a eu lieu entre le Conseil panukrainien des Églises et des organisations religieuses (CPÉOR) et l’ex-Secrétaire d’État américain (de 2018 à 2021) Michael Pompeo. La rencontre s’est déroulée à la Maison métropolitaine de la réserve nationale « Sainte-Sophie de Kiev » (Kiev). Les représentants des Églises et des organisations religieuses ont remercié M. Pompeo « pour l’aide que les États-Unis apportent à l’Ukraine dans sa

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.