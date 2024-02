Le département des forces armées de l’Église orthodoxe ukrainienne organise une procession panukrainienne

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le 18 février 2024, avec la bénédiction de Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine, la procession panukrainienne pour le soutien spirituel et le renforcement du peuple ukrainien commencera. C’est ce que rapporte le Département de l’information et de l’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne en se référant au service de presse du Département des forces armées. La procession de prière commencera par la Divine Liturgie, qui