Le 2 juillet 2018, jour de la fête de saint Jean de Changhaï et de San Francisco, le rédacteur en chef des Éditions du Patriarcat de Moscou, l’évêque de Balachikha Nicolas, assisté des prêtres du métochion patriarcal chinois à Moscou, a célébré la sainte Liturgie en l’église de Notre-Dame-de-Kazan, située dans la gare de Kazan à Moscou. L’épître et l’Évangile ont été lus en slavon et en chinois. Une partie des prières a été récitée en chinois. À l’issue de la Liturgie a été lue une prière à saint Jean de Changhaï. L’emplacement retenu pour cet office festif n’a pas été choisi par hasard. La gare de Kazan constitue en effet « la porte d’orient » de la capitale. Dans le sanctuaire de l’église se trouve une copie de l’icône de la Mère de Dieu dite « de Tabyn », qui était l’une des icônes miraculeuse vénérées par l’Église russe à l’étranger : pendant la guerre civile, elle fut apportée en Chine, à Harbin, où elle resta jusqu’au début des années 1950 et était connue pour ses nombreux miracles. Après le départ de la population russe de Chine, l’icône s’est trouvée en Australie, puis à San Francisco. Actuellement, on ignore ce qui est advenu de cette icône, mais il en existe des copies en Russie et à l’étranger. Le métochion patriarcal chinois à Moscou a été institué en 2012. Il dispose d’un site Internet, en russe et en chinois.

Source